【生命鬥士】出生6個月頑疾纏身再確診　英國「神奇女嬰」戰勝新冠肺炎

▲ 自出生後便頑疾纏身的半歲英國女嬰，早前經過心臟手術後更不幸確診新冠肺炎，但最終成功撃退病魔。

自出生後便頑疾纏身的半歲英國女嬰，早前經過心臟手術後更不幸確診新冠肺炎。然而這位小小的生命鬥士最終成功撃退惡疾，近日終順利離開加護可病房，在轉至普通病房期間，更獲多位醫護人員夾道拍掌致敬，場面感動。

據英媒《每日郵報》報道，女嬰的父母早在數年前曾被告知可能無法生育，然而兩人的女兒Erin Bates最終還是在半年前成功出生。不過，Erin出生卻伴隨着心臟問題，剛一出生便需在去年底接受心臟手術。儘管手術成功，但Erin再接連感染可致命的病毒性支氣管炎、肺炎等，令她的氣管及支氣管出現軟化，需要接駁呼吸機治療。

禍不單行的是，Erin Bates 4月10日又被確診新冠肺炎，令父母更加憂心。經過在阿德爾海伊兒童醫院(Alder Hey Children's Hospital)的加護病房接受隔離治療後，她病毒檢測近日終呈陰性反應，可以離開加護病房。而Erin在轉至普通病房期間，更獲多位醫護人員夾道拍掌，致敬這位年紀輕輕的生命鬥士。

對於女兒一次又一次撃退病魔，母親十分感激醫護的悉心照顧，而父親則表示，希望透過女兒的病情可讓大眾知道，新冠肺炎並非死刑，又忍不住大讚女兒總是笑咪咪的自言自語，十分可愛。

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責任編輯：羅嘉欣