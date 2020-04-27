  • 24°C
香港時間 : 2020427日 (一) 22:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生命鬥士】出生6個月頑疾纏身再確診　英國「神奇女嬰」戰勝新冠肺炎

健康 21:35 2020/04/27

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

自出生後便頑疾纏身的半歲英國女嬰，早前經過心臟手術後更不幸確診新冠肺炎，但最終成功撃退病魔。

自出生後便頑疾纏身的半歲英國女嬰，早前經過心臟手術後更不幸確診新冠肺炎。然而這位小小的生命鬥士最終成功撃退惡疾，近日終順利離開加護可病房，在轉至普通病房期間，更獲多位醫護人員夾道拍掌致敬，場面感動。

據英媒《每日郵報》報道，女嬰的父母早在數年前曾被告知可能無法生育，然而兩人的女兒Erin Bates最終還是在半年前成功出生。不過，Erin出生卻伴隨着心臟問題，剛一出生便需在去年底接受心臟手術。儘管手術成功，但Erin再接連感染可致命的病毒性支氣管炎、肺炎等，令她的氣管及支氣管出現軟化，需要接駁呼吸機治療。

禍不單行的是，Erin Bates 4月10日又被確診新冠肺炎，令父母更加憂心。經過在阿德爾海伊兒童醫院(Alder Hey Children's Hospital)的加護病房接受隔離治療後，她病毒檢測近日終呈陰性反應，可以離開加護病房。而Erin在轉至普通病房期間，更獲多位醫護人員夾道拍掌，致敬這位年紀輕輕的生命鬥士。

對於女兒一次又一次撃退病魔，母親十分感激醫護的悉心照顧，而父親則表示，希望透過女兒的病情可讓大眾知道，新冠肺炎並非死刑，又忍不住大讚女兒總是笑咪咪的自言自語，十分可愛。

更多有關疫情消息，請看：

【新冠肺炎】孕婦懷胎7月染疫復康後分娩　女嬰天生帶有新冠病毒抗體

【英國疫情】懷孕護士確診緊急剖腹產女後離世　任職醫院︰女嬰生存是黑暗中一線曙光

【新冠肺炎】美國疾控中心公布兒童症狀輕微少致命　1歲以下嬰兒屬染病高危群

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 疫情 英國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
18:15 2020/04/26
【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
12:25 2020/04/22
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
【疫市搵工】旅遊博客失業寄逾80份CV　80後大學生應徵譚仔時薪50元不覺屈就
18:13 2020/04/24
【疫市搵工】旅遊博客失業寄逾80份CV　80後大學生應徵譚仔時薪50元不覺屈就