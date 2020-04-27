【黎振燁出軌】朱智賢「車震」有婦之夫　狠飛圈外男友箝富二代謝東閔

▲ 朱智賢搭上人夫黎振燁，形象插水。

朱智賢（Ashley）今日（4月27日）被爆背著緋聞男友謝東閔搭上有婦之夫黎振燁，於屯門被發現「車震」。有指二人因拍攝新劇《食腦喪B》而撻著，傳聞今日二人於屯門被發現「車震」，事件爆出後，黎振燁與朱智賢一直「潛水」。

至於朱智賢的緋聞男友謝東閔，本來為新歌《最冷的一天》做宣傳，但近日因拍劇而未及宣傳，也有指謝東閔受情傷後大受打擊。

TOPick曾聯絡朱智賢和謝東閔，但二人均未有回覆。

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▲ 因為在《3日2夜》展驕人身材，令朱智賢成女神。

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朱智賢拍《3日2夜》成女神

現年33歲的朱智賢在2012年參加香港小姐而入娛圈，入行前任職空姐。她成為藝人曾主持《娛樂新聞台》主播及在節目《3日2夜》任主持而為人認識，之後亦有演出劇集如《救妻同學會》、《白色強人》等。

她狂2016年被爆與餐廳老闆Derak拍拖已兩年，可是她後來狠飛男友，而在2017年與當藝人的富二代的謝東閔拍拖。有指二人因為拍攝暑假特備節目《Big Boys歷險記》而撻著。

雖然謝東閔與朱智賢一直沒有直接承認拍拖，但也未有否認，不過外間一直指朱智賢為拜金女。謝東閔曾接受TOPick訪問時，大方談及朱智賢，並為女方平反，指朱智賢很平實，並非外傳的拜金女：「她是自給自足的人，不喜歡靠人。」

▲ 朱智賢曾表示被兄虐打。

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朱智賢曾被家暴

除身材及緋聞外，她在娛圈為人留意的事，是在2017年於IG自爆被胞兄家暴。

她在IG寫道： 「有個咁嘅阿哥真係家門不幸 由細到大成日比（俾）佢打 拳拳到肉 細個咩都唔識 剩係識喊 到大個咗 睇住佢問候阿媽祖宗18代 不知幾想鬧返佢轉頭 不過唔想多管閒事啲人成日話父母有責任 我覺得佢已經35歲人係成年人 已為人父都唔識做人真係好悲哀 好多時我忍讓係因為唔想爸爸難過 但唔代表我會忍一世 最後我想講 我真係好傷心有個咁嘅阿哥 PS:喺度希望天下嘅兄弟姊妹相親相愛互相尊重。」