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【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課

社會 22:25 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

消息指教育局擬最早在5月25日讓中四、五學生復課。

消息指教育局局長楊潤雄上周起已分批聽取中小學校長意見，就疫情受控下的復課安排。兩名中學校長均指，網上有傳關於復課日期的信息，指局方初步認為在5月25日中學文憑試考畢，同日即可讓中四及中五學生復課；相隔一周，即6月1日則讓小五及小六復課。所有復課均以半日形式，以免在校內安排午膳，減少感染風險。

如果到6月疫情仍然受控，則初中(中一至中三)級可安排在6月8日復課；小三及小四則在疫情受控下，安排在6月15日復課。至於小一及小二，仍視乎情況，有機會今年不復課。至於幼稚園則在今個學年很大機會不會復課。

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據悉教育局仍未完成諮詢，明天會繼續聽取意見。直資學校議會副主席招祥麒表示，相關復課安排今日在校長群組之間傳開，但強調復課日期未有定案，局長明天會與中學校長開會，聽取意見。

他指，未有疫情下5月底時學校已正在準備期終考試，假如在5月底復課，相信學校要「各施各法」制定應變，包括推遲考試、減少考核範圍，甚至聽過有學校打算取消考試。而一般在6月底至7月初的試後活動時間，他料學校會取消，以爭取時間授課。至於暑假，他聽說將不遲於7月24日放暑假，指由於老師需要時間休息、總結上學年報告及預備新學年計劃，暑假不能再推遲。

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津貼中學議會主席潘淑嫻亦表示，收到相關網傳信息，強調局長明天會與中學校長開會，未決定實際復課安排。她指，老師和學生都希望復課，老師亦需要時間了解學生在網上授課下的學習進度，故料大部分學校會延後期終考試，小部分會取消考試。

至於暑假，她表示很久以前局方曾稱不會推遲，但疫情變化甚大，現時要待政府再作建議。

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記者：徐紹軒

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