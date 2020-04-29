【口罩供應】80後斥資千萬創港產口罩「Good Mask」　 創辦人由賣藥改做口罩盼向醫院供貨

▲ 身兼元朗一家藥房老闆的李秉峰，早前與2名80後好友，共同揮金1,000萬生產Good Mask口罩。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫症，不少港人都要搶口罩，有港人紛紛投身本地口罩製造行業，有20家製造商將獲政府資助，但仍有部分製造商要自食其力。元朗一家藥房的80後老闆李秉峰就是其中之一，1月初時李秉峰的藥房採購不到口罩，驚覺香港面臨「無罩可買」的情況，遂決定與2名80後好友，共同揮金1,000萬生產口罩，創立本地口罩品牌「Good Mask」。

由租場買機、到化驗請人、最後生產出香港製造的「Good Mask」口罩，李秉峰認為過程好比「生仔」，「過程好難，好多驚險，好彩嗰仔生得幾靚」。

▲ 現時Good Mask推出兩款口罩，其中一款是聲稱病毒過濾率達99%的醫用口罩。（林宇翔攝）

由藥房老闆到製口罩新手 跨3大難關方成功

現時李秉峰在大埔工業邨用每月40萬的租金，租下了一個無塵廠房。廠房購入了1條全自動生產線和9條半自動生產線，整盤生意聘請80人分3更24小時運作，每日可生產20萬個口罩。

「Good Mask」的標誌是一隻藍色的大象，被問及為何要選用大象作標誌？李秉峰笑指，「夠哂穩陣」。然而，李秉峰的口罩路卻並不平穩。

回想最初由藥房老闆變身製造業新手，李秉峰大嘆面對生產線、原材料、和無塵間3大困難。「我一開始以為買左全自動口罩生產機，按一下按鈕便有口罩，豈料全部爛哂。」最後李秉峰花費一個月調整機械，才能令口罩機順利運作。

另一個難題為原材料，李秉峰指現時全球對口罩原材料的需求均增加，採購困難，自己亦需以80萬元一噸購入熔噴布。而原材料價格和口罩成品售價息息相關，所以如未來原材料價格持續上升，口罩價格亦會有上升空間。

最後就是無塵間，李秉峰現時的無塵間是從其他企業租來，他指香港擁有無塵間的企業不多，願意租出的更少，自己也是機緣巧合下租得現有廠房，否則就要額外再花上2個月興建無塵間，成本高外，更無法盡早投產。

投資製造業需要巨額資金，為增加流動資金，李秉峰早前亦有申請政府的本地口罩生產津貼，可惜最後落選。對此他只一笑置之，笑言不會有太大影響，而且就算未能獲取政府資助，自己也準備了其他計劃，相信只要能生產優質的口罩，不愁沒有市場。

▲ 經歷三大難關，李秉峰的口罩廠已經開始生產口罩，更已預售逾1.8萬個口罩。（林宇翔攝）

兩日售出1.8萬盒 未來望作本地薑打出一片天

「Good Mask」上周六已經開始預售，推出兩款口罩，包括聲稱病毒過濾效能達99%的醫療級別口罩，一盒30個售138元；以及聲稱細菌過濾效能達95%的一般民用口罩，一盒50個售168元。

預售2天，李秉峰指前者已售出1.2萬盒；後者則售出6,000盒。雖然收穫約250萬的收入，但人工和廠租已佔約150萬，要追回成本，依舊不易。

對於未來，李秉峰坦言明白有蝕錢的風險，但他相信「經此一疫」，港人防疫意識增加，對口罩的需求會持續，相信優質的口罩仍有市場。長遠而言，他亦希望可以成為本地知名的口罩品牌，未來為香港醫院供應口罩。

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記者：陳梓蔚