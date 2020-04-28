【重新出發】田蕊妮逆市創業開網上平台　田蕊妮1個月收入勝大台半年底薪

▲ 網上開業一個月媲美大台半年底薪，田蕊妮：「可能因為我底薪唔高啦。」

田蕊妮於本月中宣布與TVB正式完約，結束12年的賓主關係。一星期前，田蕊妮透露除開設了Facebook專頁外，還設立了新公司，暫時阿田只與助手二人一腳踢，歡迎各方客戶聯絡合作。。

昨日（4月27日）阿田自爆，公司開業後僅於網上發文公告、不足1個月收入已經媲美過去在TVB半年的底薪！

而阿田當日開新的全新Facebook專頁，不足一日已獲14萬網民讚好及追蹤，叫座力驚人。

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▲ 重新出發的阿田，希望離開舒適圈開發新機會。（instagram圖片）

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事隔一星期，阿田再度在Facebook公佈喜訊，坦言自從開設專頁、公開助手電話後，對方的手機便響過不停。

除了收到客戶查詢合作機會，還有來自世界各地朋友關心她的訊息，亦有人就招聘一事作出查詢。

▲ 阿田與助手一同創業。（instagram圖片）

阿田因而決定在網上發文作出回應，感謝眾人對她的關愛和感謝，直言公司開頁至今一直生意興隆，並自爆：

開咗未夠一個月，收入已經可以媲美我仲喺大台時半年嘅底薪￼￼，咁可能係因為我底薪唔高啦！ 所以好多謝咁多位客戶嘅支持，希望呢間公司能夠係逆市當中做到唔減人工之餘仲可以出到bonus比依倩啦！

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▲ 阿田完約後，化身為公司老闆。（instagram圖片）

過後阿田亦有列點寫出公司接單的基本方針，例如對客戶產品的要求、目標製作以女性為題的節目、回饋香港社會等等：

我明白要真正幫助到有需要嘅人並唔係一件容易嘅事，但係唔可以因為困難而唔做，所以我打算將範圍縮窄，一步一步去嘗試，達致能夠將善良互相傳染嘅願景！萬丈高樓從地起！ 我同依倩正在努力將公司嘅根基打好，至於請人方面，有需要嘅時候絕對會公開招聘。

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大批網民留言為阿田打氣，不少人期待阿田的新節目及新演出，亦有人大讚她夠勇氣，欣賞阿田在逆市開業，做認真、有意義的事。