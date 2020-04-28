【尋救護答謝】4歲半男童凌晨在家嘔吐抽筋暈倒　救護員不顧手指被咬傷救回一命

▲ 有網民分享孫兒近日凌晨在家嘔吐抽筋暈倒，幸獲救護員不顧手指被咬傷施急救，才救回男童一命。

小朋友出事可大可小，更要把握救人黃金時間拯救生命。有網民分享孫兒近日凌晨在家嘔吐抽筋暈倒，幸獲救護員不顧手指被咬傷施急救，才救回男童一命。家人在社交媒體分享事件，盼尋得3名救護員答謝。

男童嘔吐物卡氣管窒息

網民蔡女士昨日（27日）於Facebook群組「香港突發事故報料區」發帖文，分享救護員救回孫兒性命的事件。事發於4月26日凌晨12時30分在觀塘坪石邨藍石樓，當時她4歲半的孫兒在睡覺中突然嘔吐，而且嘔吐物塞著氣管，令他出現窒息、抽筋狀況。

她與家人隨即致電999召喚救護車。眼見孫兒失去知覺，呼吸愈來愈微弱且暈倒，她形容當時情況︰

半隻腳踏了入鬼門關，家人嚇得手足無措大叫和恐慌。

救護手指被咬忍痛急救

直至救護員趕到，為她的孫兒急救︰

當時救護員要用手打開我孫兒的口，要做急救，但我孫兒正在抽筋咬實啲牙齒，把救護員的手指咬傷，救護員只顧救我孫兒沒有理會自己手指受傷。

她指經過救護員的努力搶救，孫兒被抬上救護車時手腳已微暖，令家人鬆了一口氣。不過，由於孫兒被送到聯合醫院急症室時，情況太混亂，他們未有即時感謝救護員。

家人網上尋找3名救護

她希望透過網上發帖尋現那3位救人的救護員︰

我想問候畀我孫兒咬傷手指的救護員，和向他們三位說聲多謝和感激。

她又在帖文呼籲如有消防處的救護員看到該文，請幫忙尋找3名救護員，她希望表揚對方「救人的大愛精神」， 可是不知他們的姓名和證件編號，也沒有留意救護車的車牌。

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責任編輯︰駱秀玲