【新冠肺炎】林鄭月娥：5月4日公務員分階段復工　戶外公共設施重開

▲ 5月4日公務員分階段復工。

特首林鄭月娥表示，因疫情會反覆，不能一下子放寬目前的防疫措施，只能逐步放寬，直至全球出現有效疫苗令大部分人免疫，才可紓一口氣，下一個防疫措施的關鍵日期是5月7日，包括內地入境人士接受強制檢疫、食肆和其他商業處所規限，以及限聚令，以上措施會於5月7日到期，惟今日未能公布會否延長的決定，但會盡快公布，讓市民有所準備，會繼續聆聽專家和市民意見。

她又指，目前在家工作的公務員約有4,800人，佔整體3%，2成多人則是隔日上班，經過政府內部研究後，從5月4日起分兩階段回復政府正常服務，首階段5月4日即時生效，絕大部分政府僱員需正常上班，除了部分仍關閉的政府服務單位如學校、部分康樂措施等，而公共服務會回復正常服務時間，包括櫃枱、註冊和查詢服務等。

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林鄭月娥續說，市民享用的公共設施，在不違犯禁止群組聚集的前提下，亦都會重開，包括室外運動場、圖書館、博物館等場地，各類委員會會議可回復正常，但大型活動如慶典、頒獎禮就不能舉行。至於何時第二階段才可以全面回復所有服務，包括現時關閉的場所，需視乎疫情發展，容後再公布。

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記者：陳子謙