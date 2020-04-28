【黎振燁出軌】被揭背妻偷食前已盡刪IG相　Jackson朱智賢或今日為「車震」解畫

▲ 黎振燁朱智賢有機會今日開記招為出軌解畫。

現年34歲的「愛妻號」黎振燁（Jackson)，昨晚突被傳媒揭發，跟前港姐朱智賢（Ashley）在車廂幽會，朱智賢背著緋聞男友謝東閔搭跟人夫在車內吃蛋糕，疑似出軌震撼娛圈，有傳黎振燁跟朱智賢今日會開記招交待出軌事宜。

不過，黎振燁早在幾日前，已悄悄地把個人IG的相片全刪，已早已知道「偷食事件」會曝光。

昨晚有傳媒驚爆黎振燁背妻跟謝東閔緋聞女友朱智賢車廂幽會，朱智賢被拍到坐在黎振燁車上，把車子停泊在山路旁私會，二更一同吃兩個蛋糕，不過，朱智賢是6月24日生日，黎振燁生日則是3月8日，二人都未有解釋為何事慶祝。

【女神出軌】傳朱智賢背謝東閔搭上人夫黎振燁 疑似車震斷正公司感震怒

▲ 指謝東閔知悉女友偷食後受情傷。(東星圖片)

黎振燁被揭發前刪IG相

黎振燁和朱智賢被撞破時神態驚慌，亦不知所措，報導刊登後，朱智賢、黎振燁以及朱的緋聞男友謝東閔都沒有回覆傳媒，黎振燁和朱智賢的IG亦已轉為私人帳戶。

然而，黎振燁在上周末被爆偷食事件前夕，已被發現無故把個人IG的相片全刪除，隨後更把IG設為私人帳戶。

▲ 黎振燁已把IG帳戶設為私人。

TOPick早在周日已向黎振燁的經理人查詢，當時對方回覆指黎振燁感到帖子的圖文太久故全部刪除，現在看來他或已洞悉他跟朱智賢私會的報導將刊登，似有避開追訪之嫌。

參加香港先生入行黎振燁，一向有「愛妻號」之稱，常把結婚5年的太太掛在嘴邊。早前拍新劇《食腦喪B》時，接受TVB訪問時，便暗示太太有喜，一直揚言想做爸爸的黎振燁謂：「我好努力，話唔定聽日有好消息。」

▲ 黎振燁之前一直有愛妻號形象。（黃建輝攝）

當時他亦談到劇中與朱智賢會有可歌可泣的感情線，又指喜歡跟小朋友相處的他，拍劇經常演繹爸爸角色，今次也不例外。

Jackson與太太於2005年開始相戀，拍拖10年時便決定結婚，Jackson亦常感謝太太支持其事業，又曾稱會把每月收入都交由太太保管。

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