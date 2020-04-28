【高空擲物】杏花邨狂徒擲罐頭落街整罐爆開　目擊者：衝力大隨時擊傷途人

▲ 杏花邨狂徒擲罐頭落街，整罐爆開。目擊者指衝力大隨時擊傷途人。

香港人多密集，外出時要提高警覺，小心高空擲物！有杏花邨居民表示，昨日（27日）上午有人將罐頭粟米掉落街，衝力極大，罐頭整罐爆開，粟米散落一地。她直斥如果罐頭擊中途人，隨時造成人命傷亡！

目擊者：掉落頭真係會死

有網民在Facebook群組「杏花邨人杏花邨事」發文，指昨日上午11時許，在杏花邨41座2、3號單位位置有人將罐頭粟米掉落街，目擊者直言幸好行慢一步，「否則天國見」！她指當時罐頭跌落來的衝力非常大，原來沒有打開的罐頭整罐爆開，粟米散落一地：

如果有公公婆婆、小朋友行得慢掉落頭真係會死。

▲ 罐頭掉落位置與居民的出入口甚近。（圖片來源：杏花邨人杏花邨事Facebook）

她認為罐頭似是由廚房拋物線掉出窗，跌落大廈中間位置，再反彈出去，指事件猶如「蓄意謀殺」。管理處聽到罐頭跌落地的聲音，亦有立即出來查看，最終向保安及警察尋求協助。警察到場了解事件，但罐頭由清潔工人掃走，未有帶回去搜證。

居民：肯定係蓄意揼落街

對此，有杏花邨居民表示「呢啲肯定係蓄意揼落街，唔會係唔小心」，又指責亂掉罐頭的人沒有同理心，非常自私。有人分享某次經過其他座數時，亦有人將蕉皮由單位掉到地面，提醒其他居民小心。不少居民覺得杏花邨的露天地方越來越不安全，表示以後經過大廈窗邊都會先向上望，「睇天做人」。

有熟悉法律的居民提醒，根據《簡易程序治罪條例》第228章，任何人自建築物掉下物體，或容許任何物體自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，可被處罰款$10000及監禁6個月。如高空擲物導致任何人死亡，更有可能被控誤殺罪。

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責任編輯：王俊賢