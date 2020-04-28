【新冠肺炎】林鄭月娥：香港是尊重和平表達意見的城市　示威活動不是延長防疫措施考慮因素

▲ 林鄭月娥表示，在考慮是否延長目前的嚴控措施時，主要考慮因素是保障公共衞生、對經濟各行各業的影響，以及市民的承受程度，並無其他因素。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今早（28日）出席行政會議前說，在考慮是否延長目前的嚴控措施時，主要考慮因素是保障公共衞生確保市民健康、對經濟、各行各業的影響，以及市民的承受程度如心理健康，又指香港是一個非常自由、尊重和平表達意見的城市，每年有約1萬公眾集會和遊行，並不可能處理公共衞生時，要考慮示威活動。

問及警方日前在太古城以「限聚令」票控現場人士，有關「限聚令」提及的「共同聚集目的」是甚麼，她強調，所有檢控工作是視乎法律、證據和檢控守則，就柰止4人以上聚集的條例，早前公布時已解釋如市民有共同目的，如一家六口拜山，為此亦給予豁免，規例非常精準並取得平衡，既保障市民日常生活，但可以確保疫情控制受到監管。

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記者：陳子謙