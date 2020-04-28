【新冠肺炎】何栢良：若5月3日仍無新增個案即14天本地零感染　為首階段重要防疫里程碑

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為有關安排合適。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（28日）宣布，5月4日起絕大部分公務員需正常上班，並會分兩階段回復政府服務。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為有關安排合適。

【新冠肺炎】林鄭月娥：5月4日公務員分階段復工 戶外公共設施重開

何栢良今早出席電台節目時表示，港府於下周一起讓公務員分階段復工的安排合適。他又指，若本港到5月3日仍然沒有新增個案，就已達到14天本地零感染，是個首階段重要防疫里程碑，相信政府已將此納入考慮；若到5月17日仍無新增個案，就是28天本地零感染，屆時開始復課有秩序復課是安全做法，但期間不可完全放鬆，仍要保持社交疏離。

【新冠肺炎】口罩放膠盒保存可重用？ 何栢良解構：其實有感染風險

何栢良又指，由於全球疫情仍未受控，防疫措施要採取加快減慢的原則，而禁止4人以上羣組聚集的限制，可考慮增加人數上限。此外，室內場所例如遊戲機中心、美容院，若場内的人都戴口罩，不要太擁擠，亦可逐步恢復營業。何栢良相信，若大家再堅持一段時間，本港能夠做到28天本地零感染。

【新冠肺炎】社區仍有隱形患者可傳播病毒 何栢良：對疫情下舉辦遊行有很大保留

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭詩詩