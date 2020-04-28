【復課安排】小五呈分試最遲7月底前呈報　家長必知計分方程式復課後趕進度

▲ 本港學生有機會在5月底起陸續復課，小五呈分試最遲7月底前呈報。

新冠肺炎疫情有緩和跡象，消息指教育局初步認為在5月25日中學文憑試考畢，同日即可讓中四及中五學生復課；相隔一周，即6月1日則讓小五及小六復課。

教育局早前通知各小學，本年度小五呈分試成績最遲可於7月底呈報至教育局，即復課後學校仍可繼續呈分試。呈分試關乎子女升中派位，家長份外緊張，各媽媽群組都熱烈討論如何追進度，憂慮子女能否考到好成績。

呈分試共有3次，第一次在小五下學期，第二次於小六上學期，最後一次則在小六下學期2、3月左右應考。3次呈分試的比重一樣，首兩次呈分試成績會影響升中自行派位，第3次呈分試則影響統一派位。今年受疫情停課影響，小六最後一次呈分試取消。如果6月初能復課，小五生首次呈分試有機會繼續應考。

呈分試科目

學生需要呈分的科目包括中文、英文、數學、常識、音樂和視藝，部分學校亦會按校本需要把普通話或宗教科納入計算。

各科成績會按既定的比重標準化，中、英、數3科主科比重為9；常識為6；視覺藝術佔3；音樂佔2；而宗教及普通話分別佔2和1。家長別以為「比重」等於比例，所謂「比重」是指把學生所得的分數乘以多少倍，即中、英、數所得分數會乘大9倍、常識分數乘以6，如此類推。

主科失1分等於失9分

家長要留意，在主科失了1分，就等於損失了9分，即使常識或術科成績較佳，也難以彌補失去的分數！

家長可參考以下例子，小明在中、英、數分別都取得80分，而常識、視藝和音樂均取得100分，卷面分數加起來為540分；小真則在中、英、數均取得90分，而常識、音樂、視藝則為80分，卷面總分為510分，較小明低分。

不過，小明因主科成績較遜色，3科合共比小真低30分，當按照呈分科目比重計算，主科分數乘以9，小明只有2160分，而小真則有2430分，小明比小真少了270分。

相反，小明在常識、音樂、視藝均取得100分，小真則只有80分，按呈分科目比重計算後，小明獲得1100分，小真則有880，兩人相差220分。當主科與非主科分數相加時，小真仍比小明多出50分。

教育局會按學生首兩次呈分試成績，編制《成績次第名單》供中學參與，影響自行派位階段，因此呈分科目比重絕對不容忽視，主科更要加把勁。

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責任編輯：林愛娜