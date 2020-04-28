【鼠蹤驚現】華御結及翠華現鼠蹤　食環署：食肆經營期間需符合公眾衞生及市政條例

▲ 網上流傳翠華餐廳大埔分店出現鼠蹤。（圖片來源：傑出關公災難Facebook）

昨日（27日），網上流傳翠華餐廳大埔分店及華御結沙田置富第一城商場分店分別驚現鼠蹤，華御結及翠華於昨晚分別針對鼠患情況作出回應。

【觸目驚心】沙田第一城連鎖飯糰店驚現鼠蹤 街坊嘆商場周邊鼠患「日光日白周圍跑」

華御結於其社交平台表示一直非常重視食品安全衞生，對事件深表關注及已即時作出嚴謹處理，在獲悉店舖狀況後，已為店舖進行以下安排及措施：

第一城分店昨天（27日）已暫停營業，並已安排專業清潔公司為全店進行深層消毒及清潔工作

與商場管理處緊密聯繫，並即日於店舖外採取適當清潔措施

店內及倉庫內所有食品（包括包裝小食、甜品、飲品、湯品及包裝米）已即時全數銷毀

審視店舖每個位置及每一角落，並安排堵塞所有通往店內的微細洞隙

今天（28日）早上將暫停營業，並再一次進行全店清潔

發言人提到將繼續謹守嚴格的食物衞生標準，提供安心、安全的食品及優質服務給予每位客人，期盼再次為客人服務。

【老鼠出沒】大埔茶餐廳麵包櫃驚見老鼠偷食 網民：真實版《五星級大鼠》試食

翠華方面亦指十分重視此事件，正積極對餐廳內部進行全面檢視，並了解有關詳情，指該分店今天已安排進行深層清潔，亦已提醒員工做好維護工作，以確保消費者安心。

TOPick就以上情況向食物環境衞生署查詢，食環署發言人回覆指昨日（27日）已派員到翠華餐廳大埔分店巡查，發現其衞生情況尚可，並沒有發現鼠踪，又指署方已給予負責人衞生教育，提醒他們須時刻注意個人、食物及環境衞生，並向其提供防鼠及滅鼠的意見。

另外，針對華御結於沙田置富第一城商場分店的情況，食環署表示沒有接獲有關鼠患的投訴，署方昨日（27日）派員到該食肆巡查，發現店鋪大門上鎖，店鋪當眼處貼上告示，表示該食肆正暫停營業，以便進行內部清潔，指署方會繼續留意上述處所的衞生情況及採取適當行動。

署方提醒任何食物業經營需在經營期間符合《規例》以及《公眾衞生及市政條例》(第132章)及其附屬法例中有關食物安全和環境衞生的各項條文，否則會被檢控。此外，署方會對持牌食物業處所推行違例記分制，持牌人如在一段時間內被記滿指定分數，其牌照會被暫時吊銷。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳子謙、郭家穎