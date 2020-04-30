【叮噹部屋】590呎居屋收藏逾千隻多啦A夢　14萬裝修神還原大雄房間+隨意門+時光機

▲ 叮噹迷把自己的家變成叮噹屋。

早前有留在家抗疫的網民上載了一條新屋裝修Room Tour影片，影片所見全家都是多啦A夢（叮噹）擺設，當中的隨意門和大雄房間簡直是神環原！TOPick訪問了該網民兼叮噹忠粉Coko的裝修心得，她從小到大只喜歡叮噹，自今收藏逾千件精品！

全屋叮噹

▲ 訂造的隨意門（左）、時光機（右）（相片由受訪者提供）

Coko上載的影片以第一人稱視覺顯示，打開經典粉紅色隨意門後，便進入叮噹世界，左手邊是一間擺設叮噹精品的房間，門口頂部也吊著兩隻戴上竹蜻蜓的叮噹，猶如在門口飛著歡迎賓客。

房間的兩邊牆分別放了格仔櫃和藍白色飾櫃，放滿叮噹精品和擺設。此外，整間房間都加建了木製地台，地台上也鋪上幾片叮噹拼圖軟墊。其中一道地台櫃門轉用了透明玻璃，櫃內同樣放滿叮噹公仔，亂中有序。

▲ 叮噹房（相片由受訪者提供）

Coko再帶大家參觀另一間房間，途中經過白色走廊，走廊兩邊分別擺放了一個巨型叮噹滿臉笑容的紙牌，就像歡迎賓客前往另一間特色房，給人期待的感覺。

另一間房間是大雄房間，有巨型時光機擺設、叮噹睡覺的經典衣櫥及大雄經典窗户的牆貼，把卡通真實呈現。此外，房間放了一張銀色書桌及書櫃，書櫃上擺放叮噹漫畫，放了一個記憶麵包坐墊和叮噹坐墊。

▲ 大雄房（相片由受訪者提供）

3歲起迷上叮噹

Coko是一個不折不扣的叮噹迷，她約3歲時，爸爸第一隻送她的公仔就是叮噹。自此之後，她便愛上了這卡通人物，家人會送她叮噹公仔外，自己亦會花零用錢購買叮噹的收藏品。

而Coko真正瘋狂收藏叮噹是她20歲跟媽媽去旅行時，她除了購買很多叮噹精品外，什麼都沒有購買。去年她分別到日本東京和北海道都瘋狂購買了很多戰利品。

雖然好誇張，但買完都好開心！

▲ 上年Coko在東京旅行時買的精品。（相片由受訪者提供）

Coko一直希望自己的家可以有一個專屬叮噹的房間，而去年搬家，她終於可以實現這夢想，甚至超出她的夢想，把她收藏多年放在膠箱疊高的叮噹展示出來。

以前覺得如果能夠把大門油成粉紅色已經心滿意足！

14萬裝修新屋

Coko和她的老公去年才入伙這居屋單位，單位有3房，分別有他們的睡房、「大雄房」衣帽間及專擺放叮噹的「叮噹房」。老公成全她的夢想，把他們的第一個家變成叮噹世界。

準備入伙時，Coko和她的老公已有共識會預留一間房擺放叮噹，但她的老公建議把另一間房都裝修成「大雄房」。

老公希望給我空間，能坐著看漫畫以看著叮噹。

當時他們向香港一些設計公司查詢，他們從網上搜尋參考圖片，再給設計公司主力裝修「大雄房」、「叮噹房」、時光機及隨意門，花費約14萬港幣。

論到大雄房間，Coko最滿意就是大雄的窗户牆貼，本身她覺得用整幅牆去做大雄的窗户有點浪費空間，但她覺得要貫徹始終，決定把大雄房間還原。

做這個牆貼不簡單，Coko在網上找不到合用或高象數的牆貼，因此她要把參考圖傳給哥哥，哥哥按照參考圖用電腦畫出來，再印成牆紙貼上。

過程中，她需把時光機、隨意門、大雄的房的相片給設計公司，請他們還原這些設計。由於他們未試過把這麼多精品展示出來，對叮噹房的設計沒有概念。最後，設計師把地台的部分櫃門變做透明玻璃擺放精品，空間感大之餘，也給她驚喜。

▲ 叮噹房的格仔飾櫃放滿叮噹。（相片由受訪者提供）

裝修後，她一見到隨意門呈現在眼前，已經興奮得尖叫起來了，當進入大雄房間，更覺得自己走進了卡通的時空裡。雖然叮噹房剛裝修後只有地台和飾櫃，當刻感覺不太，但當擺放好多啦A夢精品後，視覺上很壯觀和夢幻！

真係好似去咗叮噹房和大雄房！

Coko直言大部分朋友都不懂得欣賞，可是當他們參觀後，都不約而同覺得她的老公很愛她，用了這麼多空間擺放精品。至於如何打理逾千件叮噹？Coko指精品裝修前一直放在膠箱裡，所以都很乾淨。而且兩間特色房不會常常開窗，所以定期清潔問題不大。

自從裝修後，每晚睡覺前，Coko都會到訪兩間特色房，被自己喜歡的東西包圍著，心情特別好！

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記者：王芷瑩