【隔離令】大媽疑戴防疫手環搭東鐵　目擊者：叫佢自首佢話好

▲ 一名疑戴上電子手帶的大媽在港鐵東鐵線車廂出現，疑似違反隔離令。

本港新冠肺炎疫情緩和，截至昨日的過去8天以來，已錄得4度零確診，但市民仍不應掉以輕心。有網民最近拍到一名疑戴上電子手帶的中年女子，在港鐵東鐵線車廂出現，疑似違反14天家居檢疫措施。目擊網民上前勸大媽自首，獲對方回應「好呀」，事後大媽穿上長袖外套離開車廂。

有網民昨日（27日）在Facebook群組發佈一張照片，相中可見一名戴上太陽眼鏡和口罩的大媽坐在港鐵車廂中，因她身穿短袖上衣，右手明顯見到佩戴著疑似電子監察手帶，正低頭玩手機。

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不少網民看到帖子後指摘大媽，紛紛留言支持發帖網民應舉報大媽，通知職員再報警。發帖者隨後留言回覆，自己已即場叫大媽自首，對方只是回應一句「好呀」。周邊乘客沒有作聲，發帖者又上載了一段短片，顯示大媽之後穿回長袖外套，手持袋子離開車廂。

特首：違反隔離令最多可監禁半年

政府早前已呼籲市民可透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。

特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

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責任編輯：王俊賢

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