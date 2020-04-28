【復課安排】憂復課考試難追進度　在職港媽：還有200幾個不規則動詞未背

▲ 復課後，很多家長都擔心難跟上學習進度！

消息指教育局局長楊潤雄上周起已分批聽取中小學校長意見，就疫情受控下的復課安排，按照初步討論，小五及小六最早於6月初復課，小三及小四則在疫情受控下，安排在6月15日復課；至於小一及小二，仍視乎情況，有機會今年不復課。

兒子讀小三的在職港媽陳太，坦言得悉復課有望後，心情悲喜交集。她表示，復課後最擔心是會感染新冠肺炎，始終課室都是封閉式空間，而且聚集20多名同學仔，兒子讀初小，擔心他們小息期間會互相觸摸後中招，「生命比成績重要！」

令她矛盾的是，自從農曆新年停課至今，兒子作息時間「亂過亂葬崗」，有時凌晨1點先睡覺，每日多數與電子產品作伴，

疫情下不能外出，一日到黑在家說悶，我又要返工，根本顧不到太多，學校的作業不多，做完作業唔係睇電視，就是睇Youtube，我都擔心他會近視！

陳太續稱，停課初期，兒子表現開心，教育局原本公布不早於4月20日復課，後來再次宣布無限期停課後，兒子竟然反常地在家哭鬧，原因更令她覺得好意外，

阿仔喊住同我講，他要投訴教育局，他唔想再停課了，『媽媽，返學好悶，但唔使返學係屋企更加無聊，我好想同同學玩呀！』

憂心追不上學習進度

復課有期，陳太坦言兒子得悉後表現興奮，很期待見到同學。陳太卻感到憂心忡忡，她擔心復課後學校的衛生問題，更擔心復課後的考試及評估，擔心兒子的學習進度難以跟上，影響小四升讀精英班。

陳太表示，停課不停學期間，各科老師都每天安排功課，並配合影片教學，讓學生在家中自行完成。

我都知道老師好努力拍片，但始終同在課室教學不同，遇到不明白的地方，不可以立即發問，阿仔算乖，肯自己做功課，但很多都做錯，他睇完條片都不太明白老師講乜！

最令陳太崩潰的是，兒子學校已經在通告中寫明，復課後要進行默書、評估或有機會繼續進行大考。陳太坦言，她每日收工後要檢查好兒子的功課，不懂的知識點要逐點解釋，但已經沒有時間再溫習，

我仔班上7成媽媽都是全職媽媽，有時在家長群組中交流，疫情下留守在家，除了做功課就是溫書，有的已經將下學期英文默書全部溫曬，點追進度啊？

陳太又提及，老師剛剛派發不規則動詞表，差不多有200幾個單詞，老師鼓勵同學仔自學，復課後會做評估，

依家每日背5個，希望復課前可以背完啦！

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中小學最快將於5月底復課，即睇【下一頁】

責任編輯：王俊賢