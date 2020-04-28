【十八年後的終極告白】「TVB最靚丫鬟」告別大台　陳婉婷遇騙損失慘重

▲ 《十八年後的終極告白》成陳婉婷告別作。

TVB劇《十八年後的終極告白》中，飾演阮麗瑾（黃智雯飾）下屬的陳婉婷保養得宜，完全看不出外形甜美的陳婉婷已30歲。被稱「TVB最靚丫鬟」的她與TVB已結束8賓主關係，《十八年後的終極告白》成為陳婉婷的告別作。

2010年，陳婉婷參選雜誌《FACE》所舉辦的《第一屆FACE USTAR大專校花校草大選》 ，因有「理大小甜甜」之稱而為人所認識。

在2011年，她參加TVB周刊所舉辦的CoverGirl選舉而與TVB結緣，並報讀第25期無綫電視藝員訓練班，與張振朗、張明偉、阮政峰為同期同學。

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▲ 陳婉婷因大專校花校草大選舉而為人所認識。（取自陳婉婷IG）

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陳婉婷在《宮心計2》搶鏡

多年來，陳婉婷一直被投閒置散，曾長達半年零工作，因此陳婉婷不介意角色大小，即使角色描寫沒前沒後，陳婉婷也能立即進入狀態，說哭便哭，也有不少網民曾稱讚陳婉婷演技自然不做作，是可造之材，卻獨欠一個機會。

陳婉婷在《宮心計2深宮計》一眾宮婢沐浴戲中突圍而出，可始引起觀眾注意。

▲ 陳婉婷天生一副童顏。（取自陳婉婷IG）

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陳婉婷獲家姐鼓勵

陳婉婷曾參與不少劇集，當中包括《白色強人》的隆胸天后、《愛·回家之開心速遞》的性感女星、《機場特警》的少女等，《丫鬟大聯盟》更是首次演有感情戲的角色並連戲15集。

每次陳婉婷被網民討論受「妹仔樣」局限時都會心有不甘，幸得姐姐在旁鼓勵，甚至以范冰冰曾演丫鬟作例子去鼓勵，令陳婉婷得以堅持下去。

▲ 陳婉婷是TVB「最靚丫鬟」。（取自陳婉婷IG）

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轉行即遇騙案

2019年9月23日，陳婉婷在社交媒體上宣布離巢，與TVB結束8年賓主關係，更努力經營社交平台，轉型為KOL。

外型討好的她即成功吸引不少粉絲，可惜在轉行不久，陳婉婷卻遭遇騙案，甚至以每周7個貼文計算，需慘賠5位數。

▲ 陳婉婷離巢後轉行。（取自陳婉婷IG）

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陳婉婷曾向媒體透露，早前受新冠疫情影響導致工作被取消或延遲，所以當有人在社交媒體招攬時很快便答應，沒想到自己卻墮進騙局，陳婉婷因而失去專頁的管理權限，眼看對方亂改自己努力經營的社交平台。

陳婉婷形容，自己什麼都做不到，雖然曾向名方面求助，但仍然藥石無靈。

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