【愛妻號】胡諾言陳琪結婚11年恩愛如昔　胡仔年年向太太講情話保鮮愛情

▲ 胡諾言與陳琪結婚11周年。

胡諾言與陳琪相愛17年，育有2女1子。昨日（4月27日）適逢是胡諾言與陳琪的結婚11周年紀念，胡諾言與陳琪就暫時撇下子女外出慶祝，除切蛋糕外，更有樂隊獻唱，胡諾言更在網上向老婆示愛：「呢位小姐跟咗我十幾年喇 ! 老婆 , I love you !」，冧爆陳琪。

胡仔感激太太付出

近年，胡諾言（胡仔）主力留在TVB拍劇，陳琪就於17年離開大台後轉當KOL，不時在網上直播與觀眾分享產品。昨晚趁結婚周年慶祝時，二人都有直播與粉絲見面同樂。

▲ 二人外出慶祝，並直播與粉絲見面。（Facebook圖片）

之後，胡仔在社交平台向老婆示愛：「呢位小姐跟咗我十幾年喇 ! 老婆 , I love you ! #祝你身體健康 #粗重嘢我做曬 #多謝妳給我一個溫暖的家 #11thHappyanniversary」

陳琪也寫道：「Happy Anniversary胡諾言！！ 感謝大家陪我一齊渡過」，兩夫妻非常甜蜜幸福。

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▲ 陳琪轉型做KOL傳月賺6位數。（Facebook圖片）

陳琪轉做KOL

胡諾言與陳琪一向也是圈中的模範夫妻，二人自2003年劇集《九五至尊》中飾演姊弟後便開始拍拖。2009年4月，二人結束7年愛情長跑結婚，後誕下2女1子（長女胡芷苓、次女胡芷悠、幼子胡澔錕），組成5口幸福家庭。

二人育有3位小朋友，胡仔主要以拍劇謀生，而陳琪本已入行20行，但在2017年有感演藝事業未有突破而選擇離開TVB。之後，她在網上不時直播分享美容、健康及生活百貨等產品，又為觀眾解答問題，成功轉型做靚太KOL，收入更有傳每月高達6位數字。

▲ 一家5口經常去旅行，非常幸福。（Facebook圖片）

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平淡是福

夫婦二人努力工作，以子女發展為家庭重心，但胡仔都不忘愛錫老婆，除工作以外的時間都花在家庭上，去年趁結婚10周年，就一家人出發去日本旅行慶祝，更再影結婚相，與老婆甜蜜如初戀。陳琪更指希望每10年影一次，非常浪漫。

胡仔也曾表示：「用上十年時間學習欣賞優點同時更要接受缺點。」也每年都不忘向老婆說出感恩的話：「多謝妳給我一個溫暖的家」其實懷有感激的心，也是愛情的保鮮法。

▲ 胡仔時常懷有感激太太的心。（Facebook圖片）

二人的生活都毫不花巧且踏實，平日陳琪就會陪老公買餸煮飯，也在家照顧小朋友及長輩，持家有道。而在胡仔跑步比賽時，她也會陪伴在側，為他加油打氣，鼓勵他做喜歡的事，平凡得來卻非常幸福。

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