【不做黃面婆】30+女性六大皮膚泛黃成因　美容KOL劉小慧教擊退面黃秘訣

▲ 美容KOL劉小慧直播，分享六大皮膚泛黃原因。

女士步入30歲後，皮膚隨著年紀增長而有所改變，其中最顯然易見的絕對是皮膚泛黃的問題，令女士有「黃臉婆」的稱呼。近年轉職做美容KOL的劉小慧日前舉行Facebook直播時分享心得，指許多人誤以為美白能夠改善泛黃問題：「皮膚白同臉色黃係兩回事！」

自稱「得閒修女」的劉小慧最近轉職為KOL，不時在其Facebook舉行直播，與網友分享她的美容保健心得。日前她以「面黃=老十年，30-40歲的你會懂」為題，提到她自20多歲已經發現臉色泛黃的問題，但從未正視過。

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▲ 48歲的劉小慧皮膚保養得非常好。（Facebook圖片）

直到過去一年化身KOL，見到自己在燈光下的白皮膚有感精神變好、感覺變年輕，加上早前到街市買菜時，被街坊問她是否精神不足、看起來有點「殘」，有感「去黃」的重要性。

小慧強調皮膚上的黃氣與美白是兩回事，有不少人以為多塗美白產品令肌膚變白，就能改善泛黃問題：「臉色黃和皮膚白是兩回事！有些人皮膚雪白，但臉色暗啞，因為白不代表不黃。」

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臉上某些位置更加特別容易發生泛黃的情況，包括髮線、臉頰兩側、顴骨、鼻翼、嘴角等位置，容易積聚黑色素的地方同時亦容易出現泛黃的皮膚。

▲ 劉小慧一個人講足45分鐘的直播。（影片截圖）

劉小慧提到除了因為年紀增長，還有以下六大要點容易發現皮膚變黃的問題：

1) 晚睡。晚睡對身體健康有害，同時亦是皮膚的致命傷。睡眠時間晚會影響身體的免疫力和更新情況，連帶影響皮膚狀況

2) 經常化妝。大部份的粉底及化妝品含有重金屬成份，會封鎖毛孔產生氧化作用，卸妝不夠乾淨的的話，殘留臉上的化學物品會令臉色變得暗淡。

3) 生理期。女士每月一次的生理週期，會導致荷爾蒙變化，除了會引致暗瘡粉刺的形成，同時會是黃體素分泌的高峰期，油脂和色素的活性會增強，導致色素沉澱的問題出現。

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▲ 近年轉職KOL的劉小慧更開始設立網上生意。（Facebook圖片）

4) 吃甜品。糖份會在身體內產生「糖化作用」，糖化作用令皮膚中的蛋白質和血液中的糖份會產生化學作用，蠶食身體細胞、阻礙膠原蛋白的增新同時損壞體內的蛋白質，因而令女士皮膚變黃和暗啞。

5) 壓力。當人處於緊張狀態，血管收縮，血循環變差，膚色自然會暗啞變黃。

6) 油煙。不少家庭意婦因為經常要煮飯，期間產生的油煙會黏到皮膚上、鎖住毛孔，皮膚未能呼吸便產生氧化化學作用，令皮膚變得暗黃。

市面上有各種的產品標榜美白去斑，近年亦開始有較多的去黃產品推出。女士能夠避免以上提出、容易令肌膚泛黃的成因，同時於生理期進行適當護膚程序，相信對皮膚變黃亦有所改善。

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