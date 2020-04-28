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【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相

親子 12:11 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

脫北女孩朴研美引述可靠消息來源，爆出金正恩的生死真相。

北韓領導人金正恩自本月11日起，「神隱」超過兩星期，有傳媒更報道金正恩命危已成植物人。有專門監測北韓軍事動向的美國智庫近日發放衛星圖片，顯示屬於金正恩的專用列車上周抵達元山度假區。著名脫北女孩朴研美昨日（27日）引述可靠消息透露，金正恩只為了逃避失控的新冠肺炎疫情才神隱，直斥他是自私懦弱獨裁者。

【愛的迫降】脫北女孩朴研美赴美生活育有1子　結婚3周年期望帶丈夫回北韓　

出版脫北爆料名作《為了活下去》、現與美國丈夫育有一子的26歲朴研美，昨日在facebook專頁發帖文指出，為了不辜負大家對她的支持，她有義務講出金正恩的生死真相。

朴研美︰金正恩是自私懦弱的獨裁者

朴研美引述其可靠消息指，金正恩仍在世上，而且身體安然無恙，他自我匿藏只是恐懼感染新冠肺炎，並痛罵金正恩是「最自私和懦弱的獨裁者」。

【美國升學】脫北姊妹大學畢業逆轉人生　朴研美成美國長春藤哥倫比亞大學高材生

北韓疫情不受控擴散

她更踢爆北韓聲稱「零感染」的謊言，直指北韓的疫情已不受控地擴散，直斥金正恩只顧自己保命，罔顧國民的性命。她指時間會證明一切，金正恩很快就會回來，打破命危之說。

我都希望消息錯誤，他真的已死，但我的消息來源非常可信，我不能漠視真相，感謝大家關心北韓人民，希望大家能持續關注、支持北韓人民解放。

金氏專用列車停泊度假城鎮

據衛星圖片，金正恩的專用列車於4月21日和23日都曾停靠度假城鎮元山市（Wonsan），屬金氏家族專用的「領導站」，金正恩有可能正在當地別墅隔離中。

而南韓國安特別顧問文正仁日前也表示，金正恩自本月中一直在東部海岸度假城鎮元山市，還指金正恩仍「活得很好」，與衛星圖片的專用列車說法不謀而合。有關衛星圖片拍到金正恩專用列車報道，請看下一頁

更多金正恩生死消息，即睇︰

【金氏皇朝】北韓第一家庭繼承人揭秘　金正恩妹妹金與正成繼位大熱

【金正恩消息】CNN揭金正恩命危　日媒再爆：金正恩手術失敗已成植物人

【金正恩命危】煙不離手愛吃神戶牛拖羅　金正恩陷心血管疾病早有預兆

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責任編輯︰林綺玲

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