【3日2夜】何泳芍首次拍旅遊節目挑戰底線　Honey真空上陣做Spa全身按摩【有片】

▲ 何泳芍與謝芷倫於《3日2夜》首度合作。

TVB綜藝節目《3日2夜》泰國篇由何泳芍（Honey）和謝芷倫（Jan）主持，何泳芍和謝芷倫於布吉吃喝玩樂及體驗天體Spa。拍檔Jan較「保守」，穿泳衣拍攝，並在節目中說：「我有些緊張，我第一次，在戶外，還要那麼多人望住，日光日白，希望會對我溫柔些。」

至於首拍旅遊節目的何泳芍豁出去，半裸上身上陣，引起不少觀眾注意。不過何泳芍坦言真空上陣，故拍攝時自己及工作人員都怕走光，不時叫她趴低一些，導演更驚她忘記自己真空而突然起身。

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▲ 何泳芍和謝芷倫一起享受天體spa。（《3日2夜》截圖）

▲ 半裸上陣的何泳芍引起觀眾注意。（《3日2夜》截圖）

何泳芍和謝芷倫於《3日2夜》中帶觀眾遊走舊城區拍照留念、品嚐榴槤火鍋、體驗人造衝浪等。

Honey接受TOPick訪問大談首度拍攝旅遊節目的感受。

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▲ 何泳芍和謝芷倫到泰國合作拍《3日2夜》。

▲ 何泳芍首次與謝芷倫合作。（何泳芍IG圖片）

▲ 何泳芍與謝芷倫體驗人造衝浪。（何泳芍IG圖片）

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何泳芍《3日2夜》由早拍到晚

今次是何泳芍第一次拍旅遊節目，對於處女演出，Honey說：「很開心終於能參與旅遊節目的製作，因為入行前一直都很羨慕別人能一邊去旅行一邊工作，所以今次對我來說也是Dream comes true。」

但她同時表示：「發現現實與幻想其實是很大分別的，原來拍攝旅遊節目是很辛苦的，可能會從早拍到晚，其實沒有很多時間讓你去享受那些活動，並非看起來般容易及輕鬆。」

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▲ 身材姣好的何泳芍大方貼出性感照。（何泳芍IG圖片）

▲ 何泳芍最近忙於拍攝《學是學非》。（何泳芍IG圖片）

▲ 何泳芍不時於社交平台大派福利。（何泳芍IG圖片）

談到與謝芷倫一起主持節目，Honey覺得：「第一次與Jan合作的感覺其實很有趣，以前已有看過她在TVB的表現，之前覺得她的形象是斯斯文文、很安靜，但認識她以後便發現她其實很活潑、健談，而且她很喜歡做運動。出發前曾擔心與她會否不合拍，幸好我們能夾得來。」

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▲ 何泳芍熱愛戶外運動。（何泳芍IG圖片）

▲ 經常運動的何泳芍身型Fit爆。（何泳芍IG圖片）

Honey又分享最難忘的經歷：「今次拍攝中最難忘的就是有次潛水，共潛了兩次，第二次潛的時候突然水流很大，我們一起在海中背着樽，水流大得令我們基本上沒法停留下來，要不停地踢腳才可。Jan差一點被水流推着走，所以那一刻其實大家在水底裏都很害怕，我們都捉緊對方及教練，以免隨水流而走。」

▲ 有「美人魚」之稱的何泳芍曾表示自己是屬於水底的。（何泳芍IG圖片）

▲ 何泳芍是潛水教練。（何泳芍IG圖片）

Honey最近正忙於拍攝《學是學非》：「疫情對我來說並非很大影響，我們仍有繼續進行拍攝，也希望能在《學是學非》中跟觀眾分享更多有關疫情的事，反而工作可能會因而有所增加。」

記者：梁樂欣

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