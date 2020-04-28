【美國疫情】芝加哥逾千人無視居家令　不戴口罩Facebook直播別墅開Party狂歡

▲ 芝加哥逾千人無視居家令，別墅開Party狂歡。

新冠肺炎疫情持續，美國確診人數突破100萬，雖然多個州份已發布居家令，但仍有人選擇無視，聚集一起開派對。日前就有人在Facebook直播近千人一起開派對，從影片可見現場十分擠擁，大部份人都沒有戴口罩。

▲ 大部份人沒戴口罩。(影片截圖)

派對發生於芝加哥，有人在Facebook直播了派對的情況。可見別墅內人數眾多，十分擠擁，大家都在跳舞、唱歌、聊天及進食。而且，大部份人都沒有戴上口罩。

據了解，參加派對的人狂歡了一整晚才離開。一名23歲的參加者指，當時一個房間裏差不多擠滿了100人，此外還有很多人擠在其他房間或庭園。

對此，芝加哥警方發聲明表示，無法確認畫面中聚會的具體位置，提醒民眾要遵守保持社交距離的相關規定。芝加哥警方會強制執行這些規定，如有必要，或會拘捕違法者。市長Lori Lightfoot也批評：所有參加者都需承擔一定的責任，並將追究責任。

他們不只將自己陷於危險之中，更讓身邊的人陷於危險。

責任編輯：羅嘉欣

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