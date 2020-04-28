【台灣卡拉OK大火】工程師困火場致電年邁雙親訣別　留最後遺言︰全身好燙出不去了

▲ 台北錢櫃卡啦OK上發生大火，造成5人死亡，其中一名34歲死者是工程師，他困火場期間曾致電年邁雙親，並留下最後遺言。

台北市林森北路的錢櫃卡啦OK上周日（26日）發生大火，造成5人死亡，多人受傷。其中一名34歲男死者是工程師，他困火場期間曾致電年邁雙親，並留下最後遺言「出不去了」，雙親只能在電話另一頭，眼睜睜聽著兒子的聲音愈來愈微弱。

聲音愈來愈微弱

綜合台灣傳媒報道，34歲的林姓工程師與27歲的曾姓男友人一起到卡拉OK唱歌，不料同告喪命。他們當時在卡拉OK房間中聞到燒焦味，於是開門查看，可是濃煙猛烈，他們無法逃走，只能躲到另一房間避難。

他們被困在房間內，林姓工程師當時吸入過量濃煙，四肢乏力癱軟地上。他自知難逃一劫，在失去知覺前致電雙親訣別。他跟媽媽表示全身都好燙︰

遇到火警出不去了，（生命）差不多就到此結束……

他認為自己已無法逃出火場，在電話中向父母交代了後事。媽媽聽到兒子的聲音愈來愈微弱，直至沉靜了，媽媽一度呼喚兒子的名字，可是他已沒反應，父母只能握著電話痛哭。

與友人同遇死劫

事後，林男的父母到警局接受筆錄，他的爸爸向當地傳媒指出，兒子事發時確曾致電給他們。對於兒子的離世，他們非常悲傷，卻只能認命，媽媽難過地說︰

真的遇到了，也只能這樣了。

林男的妹夫透露，死者在新竹擔任工程師，閒時喜歡唱歌。他當日相約友人到卡啦OK唱歌消遣，沒想到二人竟遭逢橫禍。

這場大火除了奪去林姓工程師與曾姓友人的性命外，另外三名死者為33歲黃姓男子、44歲林姓男子及36歲周姓女子。

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責任編輯︰駱秀玲