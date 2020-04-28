【太古城中心聚集】趙家賢遭警員挖苦將向平機會作投訴　郭嘉銓：不作評論與事件相關的投訴

▲ 郭嘉銓指太古城中心舉行「和你唱」活動沒有作出拘捕及發出告票。（資料圖片）

有網民於前晚（26日）發起到太古城中心舉行「和你唱」活動，大批市民到場聚集，防暴警察續進入太古城中心驅散相關人士。警察公共關係科總警司郭嘉銓今（28日）在電台節目《千禧年代》表示，當日的驅散過程以警告為主，過程間沒有作出拘捕及發出告票。

郭嘉銓指警方當晚亦收到超過10個求助，指當日聚集人士變相為商場內其他人士、當區居民增加了風險，當中更涉及公共衛生的考慮，因此才派隊到現場驅散市民。郭嘉銓表示警方一直尊重集會遊行自由，但現時本港面對公共衛生威脅，因此要避免群眾聚集，續指當日在太古城中心的市民明顯是因同一個目的而聚集，屬於集會，又表示相關人士不要「自己呃自己。」，故根據限聚令給予警告。

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此外，東區區議會副主席趙家賢當日亦在場，他今日（28日）於同一節目中表示當晚有警員嘲笑他「冇咗隻耳聽唔到」，亦有數名防暴警刻意在他面前用手「捽耳」，他指會針對以上挖苦及嘲諷向平機會作投訴。

針對此事，郭嘉銓則回應指希望趙家賢可以盡快康復，惟目前不作評論與事件相關的投訴。他續指當日情況混亂，未知當中是否有人的聲音或舉動令人誤會，會提醒前線警員應抱有同理心，避免使用不必要的用語或作出令人誤會的舉動。

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責任編輯：郭家穎