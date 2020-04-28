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【新冠肺炎】環保園郊野公園濕地公園租戶獲減租75%　逾20戶受惠

社會 12:10 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

環保園、郊野公園及濕地公園租戶獲租金寬免逾1,700萬元。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎為本港經濟帶來影響，今年4月至9月，政府物業的租金寬免幅度由50%提高至75%。環境局發言人今日（28日）表示，環保署轄下的環保園和漁農自然護理署轄下郊野公園小食亭以及香港濕地公園的合資格租戶皆受惠於此項措施，享有額外共約360萬元租金寬免，共逾20個租戶受惠。

發言人說，連同政府去年10月至今年3月期間提供的50%租金寬免優惠，環保園、郊野公園小食亭和香港濕地公園的合資格租戶在12個月內獲得的租金寬免共逾1,700萬元。

因應當前的經濟挑戰，環境局去年10月至今年3月為環保園、郊野公園小食亭和香港濕地公園的合資格租戶寬免50%租金，寬免期其後延長6個月至今年9月，在新一輪防疫抗疫紓困措施下，今年4月至9月期間的租金寬免幅度由50%增加至75%；香港濕地公園的租戶在公園關閉期間更會獲百分之百的租金寬免。

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記者：陳曉瑩

疫情 香港濕地公園 環保署 環境局 新冠肺炎疫情

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