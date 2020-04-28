【渣男出沒】南韓藥劑師YouTuber約會女粉絲　疑隱瞞性病不戴套「播毒」4個月

▲ 南韓藥劑師YouTuber約會女粉絲，疑隱瞞性病不戴套「播毒」4個月。

南韓網上論壇近日流傳一篇文章，揭發一名藥劑師YouTuber明知自己有性病，卻堅持在不戴安全套的情況下，與女粉絲發生行為，並與對方保持4個月親密關係，事後竟稱「不想交女友」。最終女粉絲被傳染性病，更一度想輕生。

南韓一名女網民日前以「我要爆料藥劑師YouTuber」為題發表文章，指自己是對方的粉絲，並經常在其Instagram等社交平台留言。去年7月，女網民私訊該YouTuber，為其加油打氣，未料卻獲對方親自回覆，更主動相約見面。

後來，二人持續見面並發生親密關係，女網民指男方長期都堅持不戴安全套進行性行為，但由於女網民戀愛經驗少，加上對方是藥劑師，因而選擇相信對方。

直至4個月後，女網民發現自己身體有異去求醫，檢查後發現感染了二型單純皰疹病毒（HSV-2），並得知該疾病是通過性接觸所傳染。她得悉患病後立即聯絡男方，惟對方竟回應「為甚麼說得像是我傳染你一樣？」

相隔數小時後，男方再次向她傳訊息，為自己隱瞞患性病一事致歉，其後更表示想結束關係。當女網民得悉後，更絕望到想自殺。

他說現在是很忙碌、很重要的時期，所以不想交女友了，我們就這樣結束了這段關係，而我承受著病痛、被背叛的痛苦，甚至想一死了之。

女網民又指，在自己承受痛苦的同時，男方仍活躍於YouTube頻道及節目，更出席了婦女健康會議。她表示，公開自己的經歷，是希望不要再有受害者出現。

他把我當成工具，並以我為樂。我心所受的傷比身體上的傷害還要痛苦。即使沒有醫學知識，如果對我有任何尊重，也不會這樣做。

帖文引起大量網民關注，雖然文中沒有指名道姓，透露該名YouTuber的身份，但網民根據文中的線索，分析男方是擁有25萬訂閱的的YouTuber YKRT（약쿠르트）。

事件曝光後，YKRT的YouTube訂閱人數由原本的25萬跌至21萬，頻道的所有影片及其IG的貼文都被隱藏。

▲ YKRT的YouTube訂閱人數由原本的25萬跌至21萬，影片亦全被隱藏。

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責任編輯：羅嘉欣

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