【ESPRIT結業】ESPRIT 90年代全盛期　前員工憶述每月可免費剪髮兼有股份分

▲ ESPRIT結業的消息傳來，前員工也憶述起它黃金年代，帶領潮流的歲月。

曾經於8、90 年代大紅的便服品牌ESPRIT，昨天宣布會於6月底前將亞洲區全部店舖結束，又一個劃時代的時裝品牌正式引退之餘，更引發90年代成長的人對ESPRIT有著無限留戀，究竟當時的ESPRIT又幾厲害？立即帶你回味一下。

▲ Esprit 1989年的目錄，當時是不少創作人和設計師的美藝指南。（Esprit 1989年目錄）

ESPRIT由美國的Doug Tompkins和太太Susie Tompkins成立於1968年，其實由他倆於1964年還創立了另一品牌The North Face，至於ESPRIT當年爆紅的原因就是他們希望創立一個有設計味道的lifestyle品牌，而不單止是時裝品牌那麼簡單。

這個意念在現在來看看似簡單，但大家不要忘記當時時為70年代初，有這個想法是非常不得了的一件事。

▲ Esprit另一位創辦人Susie Tompskins。（圖片：Esprit Celebrate Together Book）

總部設於三藩市的ESPRIT de corp.隨後成立，名字由來是指一班朋友擁有友愛、忠誠和共同的理念，服裝和店舖都用上強烈的色彩，希望帶出創意成真的感覺。

其後品牌於1983年正式登陸於香港銅鑼灣興發街，室內設計由日本室內設計師倉俁史朗負責，至於其他國家的店舖則落在另一位室內設計師Antonio Citterio操刀。

▲ Esprit店舖的室內設計是劃時代的。（圖片：Esprit Celebrate Together Book）

▲ 90年代Esprit的室內設計極盡前衞。（圖片：Esprit Celebrate Together Book）

不得了的是當時樓高3層的興發街總店室內設計叫港人大開眼界，入門口是儲身櫃位置，每一位顧客都必須將自己的個人物品放入儲物櫃內才可購物，二樓有一間顧客可見的玻璃房間，操控著店內播放音樂，當時的機件更是用上專業錄音室大型母帶，認真程度就連今天的店舖都要甘拜下風。

▲ 邢李㷧2002年收購Esprit，到了2008年離開。（圖片：Esprit Celebrate Together Book）

而為了統一整個銷售團隊形象，公司為前線員工提供每個月都可以去當時最火紅的Headquarters享用免費剪髮服務，每一位年輕人都以進入ESPRIT工作為榮，當中今日為人所熟悉的有林海峰和葛民輝是品牌的櫥窗設計員、劉天蘭是形象行政策劃、甚至現在不少國際時裝品牌的管理高層都曾經是ESPRIT的員工。

其中的一位正是91至95年初進入ESPRIT工作，現為Sidefame,Fenix Group的Executive Director的Rachel So。她說：

當年加入ESPRIT，還記得是邢李㷧面試（他於2002年收購品牌），有很多東西學習、既要學做公關、又要學做設計、試過自己一個人去台灣、又一個人去過東京買版，最難忘是前往三藩市總部，總部內有健身房和organic food cafe，叫我大開眼界。 香港總部亦不遑多讓，林青霞、張曼玉是辦公室常客，91年剛入職的我幫手做廣告宣傳，主題是「what would you do,real people real stories real issues，是30年前啊﹗對當時還是20歲的我有著很大啟發，更最難忘的是品牌上市時我們員工都有股份分。

▲ Esprit曾經推出的ecollection，全用上了環境物料製造，是環保服的始作俑者。（圖片：Esprit Celebrate Together Book）

可惜的是隨著邢李㷧於2008年卸任所有職務，ESPRIT亦開始變得乏力，設計開始跟不上時代步伐，同時H&M、ZARA、Uniqlo這些快時尚品牌的出現，更顯得品牌的設計守舊。

▲ Esprit 6月前會將亞洲區所有店舖結束，一個時代的終極。（本報攝影組）

難怪早前中國內地網友直指品牌減價促銷形容為「比抹布更便宜」，對成長於90年代，對ESPRIT有情意結的人，聽到這個形容一定感到不是味兒。

不過今天的結束已成事實，或許用上軟硬天師的《川久保玲大戰山本耀司》一曲，歌詞內的一句「永遠懷念興發街間ESPRIT」，既是林海峰和葛民輝對該品牌的美好回憶，同時亦是我們給它的最後輓歌。

記者：何偉雄