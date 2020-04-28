不滿梁家榮監督港台節目不力　女商人擬票控5項公職人員行為失當

▲ 大律師容海恩（右）及律師陳永良（中）今到沙田裁判法院呈交文件。（經濟日報記者攝）

女商人疑不滿廣播處處長梁家榮監管及執行香港電台4個電視節目失當，涉5項公職人員行為失當罪，今（28日）由律師代表到沙田裁判法院呈交文件提出私人刑事檢控。代表律師於庭外透露，女商人因看過節目後感到不滿，希望透過提控代表市民心聲討回公道，律師已向裁判官提交文件，暫時未知會否受理。

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女商人今沒有到庭，由新民黨副主席兼有大律師資格的容海恩及律師陳永良到沙田裁判法院代表，向署理主任裁判官鄧少雄呈交文件，內容包括指控廣播處處長梁家榮行為失當的控罪詳情、案情撮要、證人及證物等資料。

律師陳永良未有透露女商人身分，稱對方是普通香港市民，並否認有任何政黨背景。陳指女商人看過香港電台的節目後感到不滿，遂向廣播處處長梁家榮提控，指他由2019年年底至近月，監管及執行香港電台4個電視節目失當，希望藉案件代表市民心聲討回公道。

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陳強調現階段未能透露案中細節，亦未有透露涉案4個電視節目，有否涉及《左石紅藍綠》及《The Pulse》等近日備受爭議的節目內容。案件有待裁判官評定是否受理，若案件獲受理，容海恩會繼續代表女商人提出控告。

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記者：林欣樂