【新冠肺炎】佛誕及勞動節假期將至　食環署籲市民避免長假期前往掃墓

▲ 食環署呼籲市民避免長假期前往掃墓。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現緩和，但仍未受控，佛誕和勞動節假期將至， 食環署發言人今日（28日）呼籲市民盡可能避免於長假期前往掃墓，以減低人流及減少密集的近距離接觸，藉此鞏固最近在降低病毒透過社交接觸傳播風險取得的進展。



食環署發言人表示，雖然近日香港新增新冠肺炎 確診個案增幅稍為放緩，但有一些海外國家的疫情仍然嚴峻，香港社會必須保持警惕，慎防本港疫情出現逆轉。市民應同心抗疫，為預防個人及家人免受感染，認真考慮押後掃墓日期，防止病毒在社區擴散。

署方提醒前往掃墓人士應避免羣組聚集掃墓，時刻與他人保持適當的社交距離，並避免與親友在拜祭場地聚餐；掃墓時要注意個人衞生，佩戴外科口罩及保持雙手清潔，在使用易燃物品（包括酒精噴霧及酒精搓手液等消毒用品）時，應該遠離火種、香燭冥鏹及化寶爐，以策安全。出發前若出現發燒或呼吸道感染徵狀應立即求診，切勿前往掃墓。

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記者：陳曉瑩