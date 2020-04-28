【超強媽媽】防疫不得外出3孩家中狂搞破壞　媽媽家中搭建超真實戲院露營野餐

▲ 台灣一名3孩媽媽發揮無限創意，將只有外出才能享受的娛樂帶到家中，搭建戲院露營野餐。

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，不少人為免感染留在家中，但是孩子長期悶在家中不停搞破壞，家長們紛紛大呻「在家中困獸鬥好辛苦啊！」台灣一名3孩媽媽發揮無限創意，將只有外出才能享受的娛樂帶到家中，在家裡搭建超豪華戲院、露營野餐及自製日本迴轉壽司等等，讓孩子在家中找樂子之餘，還可以學會先苦後甜，一同製造一家人專屬的美好回憶。

Facebook專頁「EndlessChenmama。陳媽媽的兒童餐2.0」分享在家防疫的樂趣，陳媽媽接受TOPick訪問時表示，由於台灣一早宣布停課，她分別2歲、4歲及6歲的兒子精力非常充沛，不能外出就只能留在家中玩耍，她形容是一個災難。

他們一直在破壞家裡，牆壁都被鑽洞了，沙發茶几都被塗鴉了，破壞力超強，我都快瘋了。

搭建超真實豪華戲院

有見及此，本來在家只是陪同孩子看卡通片的陳媽媽就開始構思在家中「沒事找事做」，拿出一年才會用一次的爆谷機，為孩子製作自家製爆谷，沒想到大兒子說：「吃爆米花應該要看電影吧」，讓陳媽媽靈機一動，構思將7-11便利店、戲院售票口及豪華戲院在家中呈現出來。

玩樂中學會正確的觀念

為了令孩子明白先苦後甜的道理，陳媽媽讓兒子們打掃家中，努力賺錢（虛構貨幣）才能享受媽媽準備的遊戲，他們有成就感之餘，

孩子在玩樂中學會正確的觀念，才是最棒的活動，也希望孩子在成長過程中增加美好的回憶。

陳媽媽笑言，現在孩子們經常詢問她有沒有事情可以幫忙，發現原來孩子們也會收拾。

▲ 陳媽媽讓孩子學會從打掃中換取戲飛及零食基金，令他們學會玩耍前要學會付出。（相片由受訪者提供）

超仔細售票口 專屬戲飛

陳媽媽與孩子合作，不用一天的時間就成功搭建豪華戲院、迷你7-11便利店，建立超真實貼滿電影海報的售票口，旁邊還有一個售賣美味爆谷的小攤檔。就連戲飛，陳媽媽都親手製作，是屬於他們家中的戲飛，售票口外的地下還貼著保持距離的指示，時時刻刻提醒孩子注意防疫。

▲ 陳媽媽自製超真實售票口，黏上不少卡通電影海報。（相片由受訪者提供）

▲ 售票口旁邊擺放著一個售賣爆谷的小攤檔，就連裝爆谷的爆谷包裝盒也非常真實。（相片由受訪者提供）

▲ 排隊買票不忘防疫，要保持防疫距離。（相片由受訪者提供）

睇戲不忘防疫

而家中「豪華戲院」也採用超高規格的設計，戲院座位上用攬枕分別隔開，下面還各有座位號碼，非常細心。丈夫一看就直誇「太誇張了！太誇張了！」孩子們看見後同樣透露出興奮的目光，「嘩！好漂亮呀!」

▲ 準備豪華戲院的同時，陳媽媽還不忘添加攬枕增加舒適感。（相片由受訪者提供）

家中露營野餐食日本餐

除了戲院之外，原來陳媽媽之前也曾在家中嘗試露營野餐、自製日本迴轉壽司及舉行餐廳遊戲，兒子們每次都玩得不亦樂乎，還期待下一次的家庭活動，她透露，「將會為孩子準備坐飛機體驗，我會準備飛機餐，增加與孩子的互動。」

▲ 陳媽媽也曾在家中為孩子們準備露營野餐，親自準備超豐富的食物。（相片由受訪者提供）

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記者：梁節儀