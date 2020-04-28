【疫市求生】袁學謙旅遊工作全面暫停　無懼疫市零頂手費開新茶飲店︰有危便有機

▲ 袁學謙感激新業主肯減租及上手以零手費讓出新舖，比起開中環店投資少7成。

新冠肺炎肆虐，無論是餐飲集團、酒店、大小食肆，也無一倖免成為疫情下的犧牲品，生意大受打擊。TVB旅遊節目《離地自由行》主持袁學謙（Benedict）所開設的「＋－×茶」茶飲店及樓上蛋糕店A*Treat同樣受牽連。

▲ 袁學謙是茶飲店及樓上蛋糕店的老闆，在疫市下兩店的生意也有受影響。（湯炳強攝）

不過袁學謙就表示，自己可算是受幸運之神眷顧，疫情的確打擊生意，但所受影響比想像中少。

茶飲店位處中環office區，在work from home那段時間影響較大，差不多跌3、4成，但其餘時間只跌一至兩成。

茶飲店在去年9月開業，不久後就遇上社會運動，但因是以外賣及外送生意為主，所以平日營業額一般會過萬。不同在近日疫情影響下，最差就試過只做800至900元生意。

「舖頭在小巷永吉街內，位置會較被動，主要是做OL生意。想吸客的話，唯一可以做的就是推出更多優惠，如周四、五買十送一，或與不同網站合作，在對方的平台售賣茶券。」

▲ 茶飲店選址中環永吉街內，客源主要來自附近的上班族。（湯炳強攝）

無懼疫市開分店

Benedict更無懼疫市擴充，5月中將會在旺角廣華街開設加盟店。

幸得業主肯減租4成，而上手舖位也是茶店，願意以零蚊頂手費讓出舖位，而且架撐齊全，只需簡單裝修就可開舖，投資相對減少。

▲ 在疫情下，同行也並非敵國，Benedict感激茶飲品「花果山」能割愛以零頂手費將舖頭轉讓。（花果山IG圖片）

新舖位的上手租客「花果山」台式飲品店同樣於去年開業，原本月租金約9萬元，可惜因為反修例風波及新冠肺炎疫情令到生意告急，2月在網上尋頂手者，就遇上了Benedict。

「開中環店時需要逾100萬資金，但這次預計30萬左右便可以。我們也非常感激花果山的幫忙及割愛，希望在花果山4月29日結業那天，大家可以來支持一下。」他說。

但創業難，守業更難，雖然開店的投資節省不少，但要在疫市中經營好店舖，戰場更選在旺角，確實有難度。

「其實都擔心生意差，因旺角人流主要靠學生，現時又未復課，但我相信有危便有機，如等市況好轉才租，到時租金自然會升，更難找舖位，唯有在宣傳方面著手，努力點請KOL朋友幫忙。」

出動私己錢救蛋糕店



然而，茶飲店尚守得住，但樓上蛋糕店A*Treat的生意受影響就較大，Benedict甚至要動用近10萬私己錢救亡。不過他仍未放棄，去年市道開始差，他就立即變陣應對，以新產品開拓市場，推出新款甜品，甚至是和風洋食的鹹點。

▲ 法式紅酒慢燉牛肉飯（$78）：大大碟的紅酒燉牛肉，牛肉軟腍入味，價錢亦不算貴。（受訪者提供圖片）

我認為在疫市下心態更要積極，要識變通。門市生意差的話，那就轉型做外賣吧。我不是要賺大錢，但我相信沒有東西是做不到的，起碼「吊住條命」，捱得過這關，總比執笠好。

樓上蛋糕店位於觀塘工業區內，附近多上班族，但中式及西式食肆如恒河沙數，Benedict決定選擇較冷門的和風洋食，希望能突圍而出。

午餐有日式的湯、飯及甜品等，西日合壁，賣相精致得體。另可選配店家招牌烘焙包點，如手工意式佛卡夏香草包、芝士鬆餅及焦香抹茶芝士蛋糕等，款式眾多。

旅遊KOL工作全面暫停

Benedict向來熱愛幕前生活，16歲接拍第一個廣告，大學畢業後曾於Now TV主持娛樂及音樂節目，還愛上玩航拍，以「豪遊」形式帶觀眾環遊世界。

近期他主持的旅遊節目《離地自由行》也在TVB播出，令這位旅遊界KOL逐漸入屋，愈來愈多人認識。但新冠肺炎全球大流行，各國也受疫情影響，除飲食業外，旅遊業亦是重災區之一。

「旅遊工作上完全K.O.，所有旅遊工作暫停，因為各地封關不能出國，就算出到又怕危險。沒有製作新的電視節目，旅遊局亦暫停邀請合作，大部分航空公司及酒店亦經歷財政負擔中，甚至隨時結業，不會有錢拿出來宣傳。」

▲ 身為旅遊KOL的他，旅遊工作近日全面K.O.，零收入。（袁學謙IG圖片）

縱然「正職」零收入，但他反而認為該趁這段「停飛期」好好思考。

在疫情期間，我重新整頓自己，覺得不應該只集中旅遊一環，要將眼界放大，做更多生活上的sharing，做自己喜歡的事。

愛唱歌的他，就選擇了開設YouTube頻道，與朋友jam歌，以及拍攝烹調短片教大家製作甜品，積極面對疫市。

▲ Benedict喜歡唱歌及夾band，最近與朋友開設YouTube頻道唱cover，希望保持曝光率。（影片截圖）

A*Treat

網頁： www.facebook.com/atreatco

+-x茶

地址：中環永吉街20號

記者︰黃依情