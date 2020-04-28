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【新冠肺炎】保險索償投訴委員會接15宗疫情相關投訴　全屬旅遊保險索償

社會 12:39 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

保險索償投訴委員會提醒市民，投保時要如實申報健康及留意不保事項。(資料圖片)

新冠肺炎肆虐，保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會表示，今年2月至4月共收到15宗與新冠肺炎相關的索償投訴，全部與旅遊保險相關，正處理當中11宗個案。

保險業聯會壽險總會代表李紫蘭表示，15宗個案中有11宗仍在處理，餘下4宗則撤回投訴，她提醒市民投保時要如實申報健康，並留意保單上的不保事項，例如是否受保新冠肺炎或其他傳染病等。

另外，去年反修例活動期間，香港機場一度受示威活動影響而運作停頓。李紫蘭透露，委員會接獲有個案投訴人因機場受阻，未能如期出發到日本旅遊而向保險公司提出索償，惟其旅遊保險條款列明，僅在目的地發生示威活動時才能受保，不保障出發地所發生的問題，因此投訴未能成立。

至於去年內地人來港投保人數有所減少，李紫蘭表示，涉及內地人的投訴個案去年僅為37宗，按年跌46.4%，大部分涉及危疾保險，而委員會目前未有接獲涉及自願醫保及虛擬保險公司的投訴。

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記者：蘇文軒

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