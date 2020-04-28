【復課安排】小學訂口罩搬鬆桌椅減少跨班接觸 　校長：小五生最遲7月初考呈分試

▲ 有小學校長表示，小五生復課後將繼續呈分試。

新冠肺炎疫情開始緩和，教育局近日開始跟中小學校長商討復課安排，網上消息指中四五學生有機會在5月底復課，小五六學生則在6月1日起復課。有小學校長透露，教育局近兩日與中學校長會面，未來兩日亦會跟小學校長商討安排。教育局早前表示，復課前3星期會公布安排，因此如果決定5月底陸續復課，應會在5月4日前公布。

訂購足夠防護裝備

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育指出，近日疫情有緩和跡象，最後一個本地感染個案在4月19日，如果28日本地零感染，加上學校有足夠防護裝備，相信適合復課。

他表示，校方正就復課做準備，學校在小學議會協助下訂購了小童及中童口罩，其他防護裝備亦會陸續到校。復課後有機會只上半日課，所有學生都需要戴上口罩，學校會盡量減少跨班的接觸，教室內的桌椅亦會搬鬆一點，以往會兩張書桌拍齊，現在會分開成單行，讓學生之間保持一定距離。

不過，復課的目的，就是讓同學回復正常的校園生活，同學的接觸與預防感染需要取得一定的平衡，我們會再觀察未來一個月的情況再作決定。

復課後追教學進度

至於家長最關心的小五呈分試，林校長表示，若學校能在6月8日前復課，老師可有4至5星期做實體教學，小五學生將會繼續呈分試，估計會在7月初舉行，並在7月底前呈報至教育局。

小五學生可考呈分試，其實都是多次機會，學校亦可有多點數據，知道學生的程度。

目前學校正以Zoom直播及網上平台教學，學生每天會上一節中、英、數或常識科，另會有班主任課、嘉賓講座、圖書課等，希望盡量維持學生各方面的能力。老師亦上載學習素材至網站，讓學生下載自習，完成功課後，老師在直播課堂上會就學生難明的課題作解說。

林校長指，復課後老師會設計小測驗，了解學生的能力再進行加強練習。而呈分試的考試內容，亦會集中在復課後4星期實體課堂的教學內容。

小六升中銜接

至於小六學生，除了已獲自行派位取錄學生，其他學生需於5月9日填寫統一派位申請表，校方會為學生提供意見。今年小六生少了最後一次呈分試，林校長表示，復課後校方不會安排小六畢業試，

即使6月復課，7月考試，也趕不及在升中放榜前提供成績。

復課後，校方會縮短暑假，學生會上課至7月底。林校長表示，會盡量追進度，做好升中銜接，相信中學方面亦會有調節。若在7月放榜後，學生派位未如理想，老師會繼續協助學生，有需要亦會提供推薦信。

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【復課安排】小五呈分試最遲7月底前呈報 家長必知計分方程式復課後趕進度

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記者：林愛娜