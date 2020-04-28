【ESPRIT結業】一代時裝潮牌當年大灑金錢廣邀紅星宣傳　張國榮梅艷芳林憶蓮曾是剪綵嘉賓

▲ 一代時裝潮牌ESPRIT，昨日公布關閉中國以外亞洲區的56間分店，包括香港的分店，不禁叫時裝人唏噓。當年ESPRIT曾大灑金錢廣邀紅星做宣傳，可謂群星拱照。

一代時裝潮牌ESPRIT，昨日公布關閉中國以外亞洲區的56間分店，包括香港的分店，不禁叫時裝人唏噓。其實，ESPRIT於八、九十年代的全盛時期，在宣傳方面不惜大灑金錢，尤其邀請紅星為品牌宣傳更絕不手軟，就連張國榮、梅艷芳、林憶蓮等都曾經出席ESPRIT的活動，張國榮甚至會穿上ESPRIT logo tee瞓身支持。TOPick就跟你細數那些年曾為ESPRIT宣傳過的名人。

▲ 哥哥張國榮不時穿上印有大大個ESPRIT logo的tee。（網上圖片）

ESPRIT於80年代人氣高企，成為潮牌，在香港除了備受時裝人關注，更深得明星們喜愛。自林青霞丈夫邢李㷧於70年代尾成為ESPRIT合股人之後，品牌更相當大手筆，經常重金禮聘當紅藝人為品牌宣傳。

▲ 1987年劉天蘭擔任ESPRIT形象總監，並以個人唱片《City Girl》配合「ESPRIT City Girl選舉」活動的宣傳。（網上圖片）

1987年，ESPRIT邀請了劉天蘭擔任形象總監，當年劉天蘭擁有模特兒、演員、歌手、編輯等多重身份，對於時裝稱得上專家，她的出任，令ESPRIT形象更潮，她更籌辦ESPRIT City Girl選舉，並以個人唱片《City Girl》配合宣傳，上面印有「發揮你配搭衣飾的天才，參加ESPRIT City Girl選舉」字句。

▲ 2001年SALON ESPRIT上海新店開幕，張國榮、梅艷芳、林憶蓮擔任剪綵嘉賓，身為ESPRIT合股人的邢李㷧（左一）當然也在場。（圖片來源︰Anita Mui 梅艷芳飛越舞台30載）

▲ 憶蓮及阿梅更為Hair Show客串做模特兒。（圖片來源︰Anita Mui 梅艷芳飛越舞台30載）

1999年ESPRIT開拓高檔髮型屋SALON ESPRIT，由星級髮型師Kim Robinson坐鎮，開幕當日更有梅艷芳、張國榮前來剪綵。由於Kim Robinson本身跟一班巨星也私交甚篤，所以巨星們除了實際的酬勞，也非常樂意出面力撐。

▲ 2012年ESPRIT位於旺角的概念店開幕，請來官恩娜和陳法拉擔任剪綵嘉賓。（官方圖片）

2001年SALON ESPRIT進軍內地市場，在上海的新店開幕時，張國榮，梅艷芳，林憶蓮3人就應好友林青霞邀請專程飛往上海擔任剪綵嘉賓，憶蓮及阿梅更為Hair Show客串做模特兒。由於3位嘉賓都屬超級巨星，當時現場人數因為太過墟冚出現失控。

▲ 銅鑼灣禮頓中心店開幕時，林海峰、周汶錡、鍾嘉欣、黃翠如都有出席。（官方圖片）

2012年ESPRIT位於旺角的全新概念店開幕，就請來官恩娜和陳法拉擔任剪綵嘉賓。然後2014年ESPRIT銅鑼灣禮頓中心店開幕時，場面更加盛大，林海峰、周汶錡、鍾嘉欣、黃翠如都有出席，品牌還請來大批模特兒示範新一季服裝，當中包括名模Cara G、Joycelyn及Jessica Jann多位名模，活動開支絕對不菲。

▲ 品牌請來大批模特兒示範新一季服裝，當中包括名模Cara G、Joycelyn及Jessica Jann多位名模。（官方圖片）

而林海峰對ESPRIT原來早有情意結，事緣他和葛民輝入電台當DJ前，就曾經在ESPRIT做櫥窗設計，因此他除了出席ESPRIT銅鑼灣禮頓中心店的開幕之外，更以有趣的形式為品牌宣傳，就是親自落舖示範摺衫，網民都大讚「快、靚、正」。大家可去片回顧。

至於ESPRIT的廣告宣傳方面，2011年邢李㷧希望將ESPRIT時裝的業務推向全球，於是以高價請來巴西超模Gisele bündchen拍廣告；2016年更加厲害，請來韓星宋慧喬做代言人，據聞慧喬妹的酬勞更屬天價。

▲ 2016年宋慧喬出任ESPRIT代言人。（官方圖片）

▲ 2011年巴西超模Gisele bündchen為ESPRIT拍攝廣告。（官方圖片）

記者︰陳日言