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【疫市求生】藝人林秀怡食店生意勁跌五成　Kirby堅持力撐加強消毒令食客安心

娛樂 13:38 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

藝人林秀怡的餐廳生意額跌了五成，但她卻沒有想過結業，因她相信只要捱過疫境的困難時刻，估計半年內生意會有好轉。(湯炳強攝)

新冠肺炎肆虐影響各行各業，藝人林秀怡（Kirby）在旺角開設的西餐廳Foodo，在疫情下無可避免受到影響，餐廳生意額跌了五成，但她卻沒有想過結業，因她相信只要捱過疫境的困難時刻，估計半年內生意會有好轉。

現時，Kirby也有經營網店售賣美容保健產品，當她一有空便會到餐廳幫手，但她說心情有點矛盾。

她說：「其實疫情期間，餐廳並沒有做任何推廣，因我覺得其實令大家最安全的方法，就是要少出街多留在家，所以身為餐廳老闆的我心情真的很矛盾，不開舖又維持不到，開舖又不想大家出街食飯，真係好兩難。但無論如何，餐廳暫時未想過結業，現在先守住，要見步行步。」

薄餅也是餐廳的招牌菜之一，入口熱辣辣又惹味。(湯炳強攝)

Kirby說餐廳生意額減少了一半，舖租、人工等成本都不夠支付，但卻從沒有想過裁員，只是減少員工的工時，因暫時不需要這麼多人手，「其實做生意無話日日賺的，疫情下無可避免要捱住先。」

衛生措施做到足

在餐廳的衛生措施上，Kirby就做到足：「除了政府要求的餐枱之間要有1.5米的距離外，食客入來前，我們會用搓水液清洗他們雙手，餐廳門柄及地氈會每隔1小時用稀色的漂白水清潔，更會用較強勁的消毒劑抹枱，希望令食客安心。」

餐廳開在旺角區，疫情前是不少年輕人的飯堂。(湯炳強攝)

對於飲食業的未來，Kirby就滿有信心，「我覺得可能要半年後，飲食業才會回復正常，因疫情始終會有完結的一天，香港人為求方便，好多都會選擇出街食飯，所以我對飲食業仍有信心。」

記者：招美寶

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