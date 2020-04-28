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【天籟之聲】王菀之家中開唱《小團圓》　借Wyman歌詞打氣：最壞時候不要亂【有片】

娛樂 13:18 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

王菀之唱新歌為港人打氣。（取自facebook）

近日新冠肺炎肆虐，市民們要宅在家抗疫，社會上更有著低沉的氛圍，不少歌手近日也於社交平台唱歌為大眾打氣，當中王菀之昨晚於Facebook分享自彈自唱一曲《小團圓 》，除了Ivana的歌聲美妙外，歌詞中說著「在最壞時候/懂得吃/捨得穿/不會亂」，Ivana借黃偉文的詞，為港人於疫情下注入一點正能量。

王菀之新戲演車長花9個月考獲巴士牌　Ivana：肯去上堂就考到【有片】

王菀之於社交干台唱出《小團圓 》一曲。（取自Facebook）

【齊心抗疫】側田+衛蘭唱《命硬》原版為香港打氣 　黃偉文：將溫暖同大家分享【有片】

近日疫情下大眾要留家避疫，令好多人不能見面，而王菀之於facebook內，送上由黃偉文填詞的作品《小團圓 》給網民，網民聽完大讚是療癒系音樂。

黃偉文填的歌詞其中寫到「在最壞時候，懂得笑，哭得出，不會亂」，令網民聽到感受良多。

有網民寫道：「謝謝你唱了這首歌，提醒了人生不如意事 十常八九，知足常樂是快樂之道。也感謝作詞人寫得好美。」

其實黃偉文這音樂人真的很有心，之前他已用側田一首《命硬》的原版歌詞，作為送給香港人的禮物，於疫情下為港人打氣。

王菀之《小團圓》演唱片段，按此

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撰文 : TOPickk柴犬出動

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