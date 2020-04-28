保險索償投訴委員會去年接622宗投訴　有受保人接受通波仔手術不符保單「心臟病」定義不獲賠

▲ 保險索償投訴委員會去年接622宗投訴，較2018年升4%。(資料圖片)

保險索償投訴委員會今天（28日）公布2019年索償投訴統計數字及個案檢討，指去年共接獲622宗投訴個案，較2018年多24宗，升幅約4%。在已審結的361宗與索償相關的投訴個案中，有89位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達688萬港元。投訴個案的兩個主要類別分別為「保單條款的詮釋」及「沒有披露事實」，各佔135宗及有91宗。

在361宗結案的投訴中，有188宗屬「表面證據不成立」，佔約52%；雙方和解及受保人撤銷控訴分別佔22%及16%。有35宗投訴須由投訴委員會審理，只有10宗被裁定得直，其餘25宗則維持保險公司決定。委員會主席徐福燊表示，投訴委員會去年共裁定10宗個案的投訴人得直，贊同保險公司賠償決定的個案則有25宗，單一個案的最高賠償額為234,000港元；而表面證據不成立的個案，主要涉及投保人沒有如實申報病歷、投保前異常體檢結果或出現的病徵，以及住院只屬確定病況、索償涉及保單不保事項，以及索償未符合保單要求。

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徐福燊又分析一些個案，指保單上一些定義與詮釋「與常人一般諗法會有不同」。他舉例指，有受保人購買危疾保險，其後於內地一間醫院接受冠狀動脈造影及經皮冠狀動脈介入(俗稱通波仔)治療，向保險公司提出「心臟病」的危疾索償申請，但由於受保人情況不符合保單內「心臟病」的定義，保險公司拒絕作出危疾賠償，只向他賠付「經皮穿刺冠狀動脈介入」早期危疾預支保障，金額是危疾保障額的20%，兩者的金額相差約900,000港元。

委員會認同保險公司的做法，解釋指合約條款清楚訂明診斷有關嚴重疾病的具體醫學標準，及或會註明該等診斷必須透過特定測試來確診。當處理涉及危疾保險的糾紛時，委員會一般會參考醫療報告以確定是否有證據證明受保人已達到危疾定義內的所有醫療狀況及要求。

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記者：蘇文軒