【暗藏細菌】洗手後應如何吹乾手？　英國研究：乾手機病菌量比擦手紙高10倍

▲ 英國研究發現，使用乾手機後的病菌量比擦手紙高10倍。

新冠肺炎疫情持續，不少市民都養成經常洗手的習慣，但洗手後選擇用甚麼方式乾手，原來也會影響病毒會否殘留在皮膚上。英國最新研究指出，乾手機病菌量比擦手紙高10倍，使用擦手紙比乾手機更有效清除病原體！

以噬菌體模擬手部污染

洗手後，皮膚上仍可能殘留病原體，因此英國利茲大學（University of Leeds）最近進行了一個研究，了解哪種乾手方法最有效去除殘留病毒。

研究人員招募4名在醫院工作的志願者，並將他們分成2組。每個志願者手上都被塗上感染細菌的病毒「噬菌體」（bacteriophages），以模擬手部污染情況。志願者之後穿上圍裙，在醫院的公共廁所洗手，並使用紙巾或乾手機擦乾雙手。

志願者之後可自由活動，研究人員再從他們接觸過的地方進行採樣，包括樓梯扶手、門、升降按鈕、椅子、電話、聽診器等11個區域。這有助團隊了解會否將污染物傳播到醫院。

使用乾手機病菌量比紙巾高10倍

結果顯示，兩種方法都顯著減少手上的噬菌體，但是使用乾手機的志願者接觸過的地方，污染程度比使用擦手紙組高出10倍：

由於病人、探訪者及醫護人員都使用公共廁所，因此不同的乾手方法可能增加或減少環保中的病原體傳播。

只有乾手機組接觸圍裙後受到污染，研究人員推測，在用乾手機吹乾雙手的過程中，乾手機中的細菌或會被吹到手上或衣服上，令到乾手機組的圍裙比擦手紙組的沾染更多病毒。

2012年亦有一個研究有類似結果，表明紙巾可以有效地乾手及去除細菌，並減少對洗手間環保的污染。從衛生的角度來看，紙巾比乾手機好，建議在需要注重衛生的地方，如醫院和診所使用紙巾。

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責任編輯：羅嘉欣