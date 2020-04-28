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【打卡店登場】「咖啡界Apple」Blue Bottle Coffee香港開幕　4月29日中環擺花街試業

休閒 14:38 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

美國人氣精品咖啡店Blue Bottle Coffee被譽為「咖啡界Apple」，4月29日將於中環試業。（官方IG圖片）

被譽為「咖啡界Apple」的美國人氣精品咖啡店Blue Bottle Coffee，早前在官網招聘香港員工，令一眾咖啡fans非常期待！今日Blue Bottle突然在IG開設官方香港賬號，並宣布首間香港店將於明日（4月29日）落戶中環擺花街並開始試業，咖啡迷準備好去朝聖！

Blue Bottle Coffee香港官方IG，暫時只上載了1張新店外貌草圖。（官方IG圖片）

Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）的香港官方IG暫時只上載了1張新店外貌草圖，據知新店樓高兩層，佔地約3千呎，會於4月29日起試業，營業時間為早上8時至下午5時，必定會成為新打卡熱點。

Blue Bottle Coffee在日本有多間分店，每間各有不同特色。(官方IG圖片）

這間走文青風簡約主義的精品咖啡店2002年在美國發跡，在2015年更衝出國際，在東京、韓國、台灣等地陸續開設分店。

而Blue Bottle的每間店也各有特色，但必定有白色牆身、木架及天藍色Blue Bottle logo的元素，簡約風格幾乎拍得住Apple Store。

店家的手沖咖啡選用自家烘焙的咖啡豆，著重原產地、品質及沖調方法。（官方IG圖片）

店家選用自家烘焙的咖啡豆，著重原產地、品質及沖調方法，以精簡及優質馳名國際。創辦人更堅持，只會將烘焙48小時內的咖啡賣給客人，才可讓他們享受到最優質、美味的手沖咖啡。

記者︰黃依情

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