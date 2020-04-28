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【一曲走天涯】李彩華重提初入行秘辛　Rain盼《你唔愛我啦》可唱到90歲

娛樂 13:40 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

李彩華在《一曲走天涯》重提初入樂壇往事。（圖片：香港開電視）

歌手李彩華（Rain）近日為蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》壓軸嘉賓，人妻Rain分享了她過去洗腦神曲《你唔愛我啦》的背後故事。

李彩華提到千禧年後，黃偉文（Wyman）與伍樂城推行「新廣東歌運動」，創作了數首以廣東口語入詞的歌曲，2002年推出的《你唔愛我啦》就是其中一首，歌詞淺白易明，道盡少女心事。

李彩華坦言歌曲是她夢寐以求的作品：「當初我做模特兒，只有約14歲左右，超級想穿很可愛的衣服，但往往安排我拍一些很時尚的照片；到了唱歌時也一樣，當時我就是一個很少女的心態，很想唱這些類型的歌，但因為初出道有一些玉女的形象和包袱，所以被迫要唱一些不是我想唱的歌，最終讓我得到《你唔愛我啦》！」

Rain現場演繹名作。（香港開電視）

《你唔愛我啦》是口語化歌詞的代表，也成為了Rain的代表作，她說自己年紀輕輕便入行，那時候沒有太多想法，公司安排唱甚麼，她便唱甚麼，也沒想到歌曲引起關注，因此份外興奮。

Rain說：「作為一個歌手，有一首街知巷聞的歌，我覺得特別難，也沒想過自己會有一首歌令到所有人都認識；加上這是代表香港女孩子的一首歌，我覺得更加難得。」Rain還笑言即使到了90歲，仍然會用少女唱腔演繹這首歌。」

曾任職電台DJ的黃冠斌還透露了Rain另一大熱作品《愛一個人原來不易》的小插曲，「你這隻派台碟，當時真的很多人播，播到CD跳針，因為電台那隻派台碟播得太多次，最後要打電話給你的公司重新拿一隻。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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