【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場

▲ 一名性格計較的丈夫，因堅持AA制弄致夫妻關係破裂。

一段感情牽涉金錢瓜葛，就好易變質。有不少夫妻為保持財政獨立，會選擇AA制付款，但走上極端則影響夫妻關係。台灣有對夫妻幾乎所有開支都是AA制，但丈夫的性格太計較，竟嫌太太在家的時間較長，要求太太多負擔水電費，令太太感到崩潰。

一名網友在facebook群組《爆怨公社》分享朋友與丈夫的AA制經歷。兩人自拍拖就實行AA制，無論約會、吃飯、旅行、買東西都是一人一半，誰也沒欠誰。

兩人結婚後，大筆開支如水電、房租，小至飲料吃飯繼續是一人一半，但這成為兩人婚姻中的一條刺。

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不滿外母吃掉碗麵叫太太賠償

有日，朋友的媽媽上門探望，吃了丈夫買的碗麵，只價值69台幣（約18港元）。豈料丈夫加班回家後找不到碗麵，弄醒熟睡中的她查問，得悉外母吃掉後非常生氣，罵她應馬上買一碗賠給他，兩人為了這件小事大吵。朋友抱怨道，丈夫曾在家款待朋友，也喝了她買的飲料，她也沒有計較。

丈夫又認為，自己經常加班很晚回家，太太留在家中的時間較長，應負擔多一點水電費；女方則反駁，家裡很多生活用品都是她購買，她也沒有計較。丈夫竟說︰「我有問過妳，是妳自己說不用，現在憑甚麼收錢？」

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關係爆煲離婚 堅持財產平分

兩夫妻常常為類似的錢銀小事吵架，最終兩人關係「爆煲」，結婚一年就決定離婚，之後兩人的財產也計算得清清楚楚，例如一起出錢買的家俱和家電若無法一人一半，就以二手價賣出再平分錢，「兩人徹底撕破臉！」

網民對此議論紛紛，單看文字都感到相處很累，質疑兩人不是真愛，「好奇在一起的原因」、「A到離（婚），也算是奇葩了」。有人指出，丈夫實行的AA制很自私，「只是往自己有利的地方AA吧。」

既然要一起一輩子，還要如此計較，這樣兩個人結婚不會快樂。

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責任編輯︰林綺玲