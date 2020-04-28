【DSE2020】英文閱讀卷談大館保育　寫作卷考熱門食店食評

▲ DSE核心科英文科筆試今日舉行。(陳靜儀攝)

中學文憑試（DSE）英文科筆試今（28日）開考，首日考閱讀卷及寫作卷，其中閱讀卷文章談及中環大館保育及香港放風箏文化等，寫作卷則要求考生撰寫網上食評。

英文卷一閱讀卷甲部（Part A）為必答題，文章關於中環大館保育；乙部（Part B）設有較淺的B1及較難的B2，供考生2選1作答，選答前者最高可獲第4級成績。

【DSE2020】42名考生因病缺席通識考試 10人發燒等感染徵狀被拒入試場

閱讀卷甲部文章關於中環大館保育；乙部B1兩篇文章談及香港放風箏文化，B2則是英國電視節目主持人Graham Norton在報章回覆讀者來信。

▲ 英文科筆試閱讀卷文章談及中環大館保育。

【DSE2020】通識科必答題涉新聞自由 考生援引劉進圖遇襲及反修例事件

至於卷二寫作卷必答的Part A要求考生就熱門食店撰寫網上食評；Part B則從8條題目選取1題作答，題目涉及網上社交平台Instagram打卡熱點，以及日漸式微的小型文具店等。

【DSE2020】文憑試核心科目開考 家長陪同子女到試場：疫情下考試盡力便可以

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC



記者：馮琪雅