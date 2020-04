▲ HW Bridal最近舉行年度MEGA SALE,婚紗晚裝低至3折,最平1,620元有交易,加1元更可多換購一件。

世紀疫情令不少新人婚期一改再改,租賃婚紗晚裝也可能要重新安排,HW Bridal最近舉行年度MEGA SALE,婚紗晚裝低至3折,最平1,620元有交易,加1元更可多換購一件,直接購買分分鐘平過租賃。

店舖以全新歐美婚紗晚裝為主,除一般婚紗晚裝外,大碼、加大碼也有提供,當中品牌包括Pronovias、White by Vera Wang、Wtoo by Watters、San Patrick、La Sposa、Blue by Enzoani、JOVANI、Monique Lhuillier等等!

而在疫情期間為免人群聚集,店內除噴灑Germagic長效消毒塗層及安排空氣淨化機過濾空氣外,每個時段只接受一組客人預約,試身時段最長為3小時,試身不限件數!只需捐款$100給香港紅十字會,即可享受私人空間試身服務。而愛心捐款於試身當日還可以當$100 作任何消費!

HW Bridal

日期:即日至6月7日

預約:6999 3330

地址:葵興葵昌路88號6樓601室

記者:陳絲韻