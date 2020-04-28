【新冠肺炎】內地入境強制家居檢疫令延長至6月7日　跨境學童和商務客明日起可獲豁免

▲ 陳肇始表示，內地入境強制家居檢疫令會延長至6月7日。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（28日）是連續第三日錄得零確診，目前從內地、澳門和台灣入境人士相關的規例（即《預防及控制疾病條例》第599C章）將於5月7日屆滿，食物及衞生局局長陳肇始表示，有關規例會延長一個月，至6月7日。

【新冠肺炎】港府將隨世衞將病毒命名為「嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2」

她又指，有關規例會有技術性修定，主要有多2類人士可獲豁免，包括任何根據教育條例註冊的學校接受幼兒，幼稚園、小學和中學教育的抵港人士，或提供該等教育或安全行程的人士如跨境學生或相關服務提供者，以及擁有符合香港經濟發展利益的生產作業務活動或提供專業服務的人士，都可以獲得豁免強制檢疫。

食物及衞生局副秘書長陳偉基補充說，有關修定將於明日（29日）零時零分生效，但豁免機制是經過申請，而最新豁免的組群可以是某個類別或某些人士，惟需由相關政策局透過業界諮詢後才可制定申請機制，業界才可正式申請，局方會盡快推出。

▲ 陳肇始（右）表示，內地入境強制家居檢疫令會有修定，跨境學童和商務客可獲豁免。（梁偉榮攝）

陳肇始又表示，衞生署防護中心每日都會留意內地、澳門以至全世界的疫情情況，作風險評估，從數字可看到內地疫情是大致受控，內地檢疫政策和安排是相對嚴謹，但由於有關條例將會屆滿，決定延長一個月，有更多時間讓粵港澳三地仔細討論聯防聯控的措施。

行政長官林鄭月娥昨晚在社交平台表示，衞生署就內地、澳門或台灣抵港人士自2月8日開始，一共發出約9.7萬張檢疫令，到目前為止沒有一個人確診；而從外國地區抵港的人士，衞生署自3月19日共發出約6.5萬張檢疫令，多達431人其後確診。她認為，這可見內地、澳門和台灣在控制疫情方面的成效，遠較不少外國地區為好。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳子謙