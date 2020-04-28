3男女假冒內地公安行騙涉與7宗騙案有關　有騙徒疑被邀成「特務」

▲ 警方於行動中檢獲現金及銀行卡等證物。

電話騙案頻生，警方拘捕2男1女，涉嫌與7宗假冒內地公安的電話騙案有關，主要涉及騙徒騙取受害人銀行資料，涉及款項達680萬港元，受害人普遍為年長人士。

東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信表示，3名被捕人士年齡介乎23至32歲，涉及去年8月、今年3月及4月共7宗騙案，涉及款項680萬港元。一名32歲男子為銀行戶口持有人，涉自稱公安聲稱調查受害人有否「洗黑錢」，要求受害人提供網上理財密碼，涉及3宗4月2至14日共128萬元電話騙案，當中包括3名67至80歲女受害人。

警方指，另23及25歲一男一女則聲稱，被訛稱是公安的人要求他們做「特務」，行騙其他受害人，其中23歲被捕男子涉及去年8月2日至10日，共3宗涉220萬港元的電話騙案，受害者為2男1女，年齡介乎53至70歲。受害人收到自稱流動電話公司錄音來電，其後轉至自稱內地公安的騙徒，聲稱受害人觸犯內地法律，要求提供資料自證清白，男騙徒其後親身上門接觸受害人，騙取他們的銀行密碼，更陪同其中一名受害人開設網上理財服務，並騙走相關密碼，從自轉走帳戶內金錢；另一名25歲被捕女子，則涉今年3月1日至3月4日的一宗同類電話騙案，一名52歲女受害人被騙去329萬港元資產，包括股票。

譚威信續指，行動中警方共檢取約2萬元現金、銀行卡及手提電話，正調查3人在案中所擔任的角色及與詐騙集團的關係，再次呼籲任何人士如收到內地自稱官員或公安之電話並要求提供銀行資料，市民應即時聯絡警方及提醒家中長者, 以免招致損失。

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記者：曾秋文