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【新冠肺炎】教育局指新學年教科書9成出版社全面凍價　整體書價按年微升0.1%

社會 14:26 2020/04/28

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

教育局局長楊潤雄指，下學年的課本價格大致維持不變，整體價格只較本學年微升0.1%，升幅為近10年新低。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟的情況之下，不少家庭的收入受到影響，教育局指，早前已主動聯絡各出版社，呼籲凍結書價，與家長及學生共渡時艱，並得到業界支持，經磋商後，超過9成出版社全面凍價，另有出版社將部分課本凍價。換言之，下學年的課本價格大致維持不變，整體價格只較本學年微升0.1%，升幅為近10年新低。

教育局局長楊潤雄在社交平台表示，即使小部分課本因種種原因而需要調整價格，但加幅亦與通脹接近，而且適用書目表上共有4,600本教科書，教育局正整理資料，預計明日（29日）可在「適用書目表」網頁公布下學年課本價格，供學校在編訂下學年書單時作參考。

他又指，教科書價格向來由市場主導，無須教育局審批，出版社一般會因應營運成本調整書價。近年來書價的平均升幅與同期通脹率相若。至於今年，過去12個月經剔除政府一次性紓困措施影響後的平均「綜合消費物價指數」雖達到3%，但近月疫情打擊經濟，失業率及就業不足率急升，影響不少家庭的收入，教育局認為有需要想盡辦法，盡量避免課本加價。

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責任編輯：陳子謙

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