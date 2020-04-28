【救救動物】親睹母親遭宰殺烹煮　小獼猴緊握媽媽不放被燙傷須截肢

▲ 一隻年幼的台灣獼猴早前疑親眼目撃母親遭宰殺烹煮，事後一直在鍋邊緊抓母親的手不放，悲傷哭泣。

一隻年幼的台灣獼猴早前疑親眼目撃母親遭宰殺烹煮，事後一直在鍋邊緊抓母親的手不放，悲傷哭泣。有路過民眾發現後隨即把幼猴救起，送往附近急救站。

幼猴需接受截肢

台灣的「野生動物急救站」日前接到通報，有民眾在山區工寮旁發現一隻幼猴抱正抱着一隻死去成猴的手，正嚶嚶哭泣，估計幼猴當時親眼目撃自己的母親遭到冷血宰殺烹煮，幼猴的右手當時亦被嚴重燙傷，目撃的民眾遂趕緊把牠救起送醫。

「野生動物急救站」表示，獸醫為幼猴治理時，發現牠的右手無名指斷裂，且小拇指顏色發紫，於是只好為牠進行截肢手術，避免壞死的傷肢造成後續感染，又指：「獸醫師為猴寶寶清理右手的傷口時，牠忍着疼痛、怯生生的模樣，讓人心痛......」

難再返回野外

幸好幼猴經手術後，康復進度良好，亦正努力學習喝奶長大。然而，從小離開猴群的幼猴難再回到野外、融入猴群，幼猴未來可能得在收容中心終老。「野生動物急救站」指出，一般台灣年幼獼猴與母親關係十分緊密，一出生就緊隨着母親，除非母親死亡或遭遇意外，幼猴才會和母親分開。

至於母猴遭宰殺烹煮的消息，「野生動物急救站」強調是根據「目擊者自述」，無現場照片等任何佐證，急救站人員無法進一步查證，但目前「山區仍有打獵行為，還是有人在吃野生動物」。「野生動物急救站」又指，儘管台灣獼猴並非保育類動物，但畢竟也是野生動物，不能隨意獵捕宰殺，且彌猴與人類同為靈長類動物，「難道不怕人畜共通疾病嗎」，希望民眾重視「存在的動物保護問題」。

事件曝光後，引起許多網友憤慨，有人認為宰殺烹煮的手段太凶殘、抓到疑犯要重罰、連猴子也吃太誇張；但也有網友反思指出：「如果吃猴子不道德，那也應好好思考吃豬雞牛羊等是否道德，我們總說反對動物虐待，但都只在乎貓、狗、猴，卻對經濟動物視而不見」。

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責任編輯:熊詠思