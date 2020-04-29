各界加強環境衛生 開工前要選擇合適和安全的工作台及防護手套

新型冠狀病毒病疫情肆虐，各行各業都加強環境清潔，以對抗疫情。然而進行一般的環境清潔時往往都會涉及離地工作，但有些人誤以為在離地面少於兩米之處工作，不會引致嚴重意外，因而掉以輕心。事實上，不少人體從高處墮下的意外都是因為沒有正確使用合適及安全的工作台而引致。同時，從業員的手部安全亦是重要的一環，例如在處理垃圾或使用清潔劑時，可能被利器割傷或被清潔劑灼傷等。因此，為工友配備合適的防護手套十分重要。

各行各業的員工不時需要離地工作，而員工從高處墮下的意外時有發生，根據勞工處資料顯示，2019年上半年發生16,670宗職業傷亡個案，當中有121宗屬致命個案。其中導致意外發生的原因包括了工友在離地工作時沒有使用合適和安全的工作台。

高處工作使用輕便工作台 安全升級

為有效地預防高處墮下意外，在離地工作時應正確使用符合安全標準的輕便工作台，例如清潔位於高處的抽氣扇或於狹窄的環境清潔時，可以使用符合安全標準的梯台作為工作平台。正確使用這些符合安全標準的輕便工作台以替代只可以用作上落用途的梯具，可讓工友在工作時得到保障。

職安局及勞工處推出「中小型企業改良版輕便工作台資助計劃」，資助業界購買已優化的輕便版梯台和功夫櫈，讓業界可更靈活地使用，以提升高處工作安全水平。

除了高處工作外，在清潔環境時，雙手的保護都不容被忽視。其實清潔時亦潛在不少危害，例如在處理垃圾時被利器的利邊割傷及使用清潔劑或化學品時被灼傷等。有見及此，僱主應為工友選擇合適的防護手套以保護雙手，消除相關危害，從而保障工友的安全。

合規格防護手套 可防傷手

為工友選擇防護手套時，必須了解工作的性質以及不同手套的限制。以一般環境衞生清潔工作為例，可參考歐盟標準EN 388。這涵蓋了不同機械性風險的防護能力，包括防磨、防割、防撕及防刺等。機械性風險的防護級別愈高，相對的保護效能愈高，但該標準並不適合處理針筒類的垃圾。而在處理或使用清潔劑及化學品時，可參考歐盟標準EN ISO 374-1，考慮手套是否具有足夠針對化學危害的防護功能。

為提升工友在使用化學清潔劑和處理垃圾等工序的工作安全，職安局推出「中小型企業環境衞生業防護手套資助計劃」，資助範圍更擴大至多個與清潔相關的行業，例如由機構直接聘用員工執行防治蟲鼠服務丶樓房清潔丶街道清潔丶泳池清潔丶廚房及工場清潔等工作之相關行業。

計劃詳情：

中小型企業改良版輕便工作台資助計劃 2020-2021

https://bit.ly/2VnvL8M

中小型企業環境衞生業防護手套資助計劃 2020-2021

https://bit.ly/2wFB63b

(資料由客戶提供)