關注工友職安健  選擇合適和安全的輕便工作台及防護手套

受到2019冠狀病毒病疫情影響，環境清潔工作更顯重要。若工友於離地工作，如在清洗高處地方時沒有使用合適且安全的工作台，或會有從高處墮下的風險。即使工作地方與地面距離少於兩米，發生意外時亦可能會引致嚴重後果，所以不能掉以輕心。事實上，大部份人體從高處墮下的意外成因是源於工友們沒有使用或錯誤使用工作台。

另外，進行清潔時，不少工友未必配戴符合安全標準的防護手套來進行清潔工作，所以引致健康受損。因此，正確使用適當的個人防護裝備及安全設備，有助保障工友的安全健康。

離地工作使用輕便工作台 為安全升「級」

工友從高處墮下的意外時有發生，為有效地預防高處工作意外，在進行離地工作時，例如清潔位於高處的抽氣扇或於狹窄的環境清潔，工友應選擇及正確使用符合安全標準（如英國歐盟標準BS EN131-7）的梯台作為工作平台，並替代只可以用於上落用途的梯具，讓工友在工作時獲得更大的保障。

正確使用符合安全標準的梯台貼士:

✓ 正確 X 不正確 ✓ 使用前應檢查梯台，確保結構良好才可使用 X 將將梯台放於箱、磚或其他不穩固物件上以增加工作高度 ✓ 將梯台完全張開 X 於梯台上過度伸展身體 ✓ 上落時必須面向梯台並保持「三點接觸」，即任何時間身體四肢中最少有三肢與梯台接觸 X「夾梯」或「行梯」，即是於梯具上用雙腳夾着梯具來移動其位置

使用合規格防護手套 保護雙手防受傷

而工友進行清潔工作時，保護雙手亦相當重要。不少工友在處理垃圾時，會被利器割傷，或在不小心使用清潔劑或化學品時被灼傷等。因此，僱主應為工友選擇合適的防護手套以保護雙手，消除相關危害，從而保障工友的安全。

僱主為工友選擇防護手套時，必須了解其工作的性質以及不同手套類型的限制。以一般環境衞生清潔工作為例，可參考英國歐盟標準BS EN 388，此代表在為手套進行測試時涵蓋了不同機械性風險的防護能力，包括防磨、防割、防撕及防刺等。機械性風險的防護級別愈高(見下表)，相對的保護效能愈高，但該標準並不適合處理針筒類的垃圾。而在處理或使用清潔劑及化學品時，僱主則須考慮手套是否具有足夠針對化學危害的防護功能，例如符合歐盟國際標準EN ISO 374-1要求。

僱主為工友選擇防護手套時，可參考下表的機械風險防護級別：

手套測試項目 級別範圍(級別愈高，相對的保護效能愈高) 防磨 １級 (最低)——４級 (最高) 防割 １級 (最低)——５級 (最高) 防撕 １級 (最低)——４級 (最高) 防刺 １級 (最低)——４級 (最高)

資助金額提升 助中小企購買合規格輕便工作台及防護手套

因應2019冠狀病毒病疫情，職安局已提升「中小型企業改良版輕便工作台資助計劃」及「中小型企業環境衞生業防護手套資助計劃」的資助金額，資助業界購買符合相關安全標準的輕便版工作台及防護手套，與中小企攜手抗疫。計劃詳情：

中小型企業改良版輕便工作台資助計劃 2020-2021

https://bit.ly/2VnvL8M

中小型企業環境衞生業防護手套資助計劃 2020-2021

https://bit.ly/2wFB63b

更多中小型企業資助計劃資料

https://bit.ly/2EHF0wc

預防中暑貼士

除了安全，健康也很重要。天氣炎熱，各位工友在進行清潔工作時，亦要注意身體的狀況，做好預防中暑的措施。其中「清涼三寶」更是必不可少的，包括清水、附有長嘴及頸擋的防曬帽及防曬手袖。同時，工作時應穿着通爽、淺色及鬆身的衣物以及定時到陰涼處小休。

更多防中暑資訊: https://bit.ly/2wAk0D

職業安全健康局

職安熱線：2739 9000 網址：www.oshc.org.hk

(資料由客戶提供)