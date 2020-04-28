康宏環球前高層涉串謀欺詐案　明年2月審

▲ 4名被告於區域法院否認控罪。（經濟日報資料圖片）

康宏環球 （01019） 3名前高層及證券行總經理涉隱瞞關連交易，令康宏向康宏證券支付逾4,960萬佣金，案件今（28日）於區域法院提訊，4名涉案被告否認控罪。控方擬先處理康宏前執行董事曹貴子涉詐騙聯交所一案，與各被告代表律師商討後，案件排期至2021年2月22日開審，各被告續准保釋。

4名被告康宏前執董麥光耀（45歲）、康宏前首席財務總監陳麗兒（47歲）、康宏前經理黃淑安（41歲）及鼎成證券行總經理李易明（49歲），同被控1項串謀欺詐罪，各被告今於區域法院否認控罪。

控方指，本案與康宏前執行董事曹貴子涉詐騙聯交所及康宏董事局一案有關聯，而另案的主控官與本案相同，因此申請審期訂於明年；曹貴子一案則將於5月4日開審。

辯方則指，由於4名被告的代表律師需要遷就各方時間，而本案預計審期為25天，因此辯方希望審期訂於明年4月。法官認為審期訂於明年4月欠妥，促請控辯雙方再商討後，案件最終排期至2021年2月22日開審，並於1月13日進行審前覆核，案件將以中文審訊，知悉控方目前共有60名證人，各被續准保釋候審。

控罪指，4名被告於2014年6月至2017年12月期間串謀欺詐聯交所、康宏環球的董事局等，導致上市公司康宏發行債券時，聲稱委任鼎成為債券配售代理，但安排鼎成與康宏證券簽約，令康宏證券成真正代理配售，隱瞞關連交易本質，令上市公司康宏實際向康宏證券，支付逾4,960萬佣金。

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記者：王仁昌